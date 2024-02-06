Kalkınma Yolu Afrika'ya açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’den Basra Körfezi’ne uzanacak Kalkınma Yolu Projesi’ni Afrika gündemine getirdi. Cibuti’de, Türkiye-Cibuti Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 5. Dönem Toplantısı'na katılan Uraloğlu, Dışişleri Bakanı Mahmoud Ali Youssuf, Ticaret ve Turizm Bakanı Mohamed Warsama Dırıeh ile bir araya geldi. Uraloğlu iki ülke arasında tarım, turizm, çevre, balıkçılık ve standardizasyon başta olmak üzere 15 alanı içeren mutabakat zaptını imzaladı.

İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ

Kalkınma Yolu Projesi için iş birliği çağrısında bulunan ve Kızıldeniz’de yaşanan problemlere değinen Uraloğlu, şöyle konuştu: “Biz Irak’ın Faw Limanı’ndan Türkiye’ye demir ve kara yolu hattı düşünüyoruz. Böyle sıkıntılar olduğu zaman oranın ne kadar kıymetli olduğunu ortaya koyduk. Yakın zamanda bu projeyi başlatmış olacağız. Basra Körfezi’nden başlayıp Türkiye’ye giden projeyi bitirirsek 25 gün gibi bir sürede yükler taşınmış olacak. Sizlerle bu nokta da Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı geçişinde ve Kalkınma Yolu’nda yüklerin taşınmasında iş birliği yapabileceğimizi düşünüyorum. Cibuti’nin gelecekte bu bölgede aktif olacağını düşünüyoruz. Türkiye olarak iş birliğine açığız ve Cibuti’yi destekleyeceğiz.”

TİCARET HACMİ 500 MİLYON DOLAR

Uraloğlu, iki ülke ilişkilerinin 400 yıllık bir geçmişi bulunduğunu da hatırlatarak, “Ticaretimizin daha geliştirilmesi üzerinde durduk. İki ülkenin son 10 yılda ilişkileri karşılıklı büyükelçiliklerin açılmasıyla daha gelişti. 500 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşıldı. Bu hacmin daha da yukarıya gitmesi gerekiyor” dedi. Cibuti’nin stratejik konumuna dikkat çeken Uraloğlu, Afrika’nın giriş kapılarından biri olduğunu kaydetti. Cibuti’nin dünyaya açılmasında Türkiye’nin önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Uraloğlu, Türkçe derslerin verilmesi konusunda büyükelçilik tarafından sürecin başlatıldığını kaydetti. Uraloğlu, “Bu da ülkelerimizin ikili ilişkilerine pozitif yansıyacak” dedi.

DSİ'nin inşa ettiği baraj açıldı

Bakan Uraloğlu, DSİ tarafından inşa edilen Türkiye-Cibuti Dostluk Barajı'nın Açılış Töreni'ne de katıldı. Uraloğlu, barajın bundan sonra yapılacak işlerde dostluk abidesi olarak kendilerine yön vereceğini söyledi. Cibuti Tarım, Su, Balıkçılık ve Hayvancılık Bakanı Muhammed Ahmet Awaleh ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a baraj için teşekkür ederken, "Baraj 394 metre uzunluğunda yaklaşık 60 metre yüksekliğinde. Barajın temel amacı, başkentimizi sellerden korumak" dedi.







