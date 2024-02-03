Kalkınma Yolu hızla ilerliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ve beraberindeki heyet Ankara'da Yeni İpek Yolu olarak tanımlanan Kalkınma Yolu Projesi'ni görüştü. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Rezzak Muheybes es-Sadavi, Abdulkadir Uraloğlu.

İLERLEYEN AYLARDA İHALE AÇILACAK

Görüşmede Kalkınma Yolu ile ilgili gelinin son noktanın konuşulduğunu kaydeden Uraloğlu, “En önemli konumuz Kalkınma Yolu Koridoru. Onunla ilgili geldiğimiz noktanın neler olduğunu karşılıklı heyetler arasında ve ikili görüşmede karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. Çok faydalı bir toplantı yapmış bulunuyoruz. Kalkınma Yolundaki gerek demiryolu, gerekse de karayolu projeleri konusunda ciddi bir ilerleme kat ettiklerini bize aktardılar. Biz de yakından takip ediyoruz. Yıl içerisinde inşallah buranın finansmanı ve ihalesiyle ilgili gelişmeleri de önümüzdeki aylarda inşallah hep beraber görmüş olacağız" ifadesini kullandı.





45 GÜNLÜK MESAFE 25 GÜNE DÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Irak’a yapacağı ziyaretin önemine dikkat çeken Uraloğlu, “Kalkınma Yolunun devamında da ülkemizde yapmamız gereken işleri bir Türkiye tarafı olarak onları hakkında kendilerine bilgi verdik. Biz de onları hızlıca yürütüyoruz. Özellikle bu Kızıldeniz'de olan malum hadiselerden dolayı Ümit Burnu’nu dolaşan gemi trafiğinin olduğunu biliyoruz. Bugün Ümit Burnu'ndan yaklaşık 45 gün ve Kızıldeniz'den yaklaşık 35 günde yapılan nakliyelerin kalkınma yolunu bitirdiğimizde sadece 25 günlük bir süre içerisinde yapılabileceğini biliyoruz. Onun da ne kadar kıymetli olduğunu farkındayız. Ve çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz. Heyetlerimiz, her iki ülkede de karşılıklı olarak yakın çalışmalarına devam ediyorlar" diye konuştu.

3 ULAŞIM AĞINDA ÇALIŞMA VAR

Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ise Kalkınma Yolu Projesindeki çalışmalar hakkında son bilgileri açıkladı. Sadavi, “Kalkınma yolu 3 ana konudan oluşuyor. Büyük Faw limanının yüzde 85’ini şu an bitirmiş durumdayız. İkinci kanadı da demir yolu ağıdır. Bunun da yüzde 55’i tamamlanmış durumda. Üçüncü ayağı kara yolu otoban. Onu da yüzde 35 oranında hayata geçirilmiş durumda. Irak olarak çabalarımız devam ediyor. Güzergahın geçtiği 11 Irak ilinin 9’u ile şu an anlaşmalar tamamlanmış durumda. İki ülke arasındaki bağlantısının da adını koyarak yerini belirlemiş durumdayız” dedi.

İKİ ÜLKEDE OFİS AÇILACAK

Sadavi, “Bin kilometrelik bölümüyle ilgili zemin etüt çalışmaları devam etmekte. Uluslararası liman işletme konusunda ün yapan uluslararası şirketlerle de görüşmelerimiz devam etmektedir. Büyük Faw Limanının işletmesi ve çalıştırılması konusu. Limanın işletilmesi için gerekli araç, gereç birtakım mekanizmaların kurulması için görüşmeler devam etmektedir. İki ülkede karşılıklı ofis açılması konusunda anlaşmaya vardık. Türkiye’nin Bağdat’ta, Irak’ın da Türkiye’de bir ofisi olacak. Demir yolu ve limanlar konusunda ün yapmış, beceri kazanmış Türk firmaları ile de görüşmeler konusunu gündeme aldık” açıklamasında bulundu.







