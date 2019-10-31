Ekonomi İlave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara işletme kredisi
İŞ DÜNYASI

Kamu bankaları ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürünü hayata geçirdi

İlave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara işletme kredisi

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara düşük maliyetli ve uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürünü hayata geçirdi.

Haber Merkezi AA
İstihdam Odaklı İşletme Kredisi, azami 2 yıla kadar anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vadeli kullandırılabilecek.
İstihdam Odaklı İşletme Kredisi, azami 2 yıla kadar anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vadeli kullandırılabilecek.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İstihdam Odaklı İşletme Kredisi'ne yönelik ortak bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, ekonominin istikrarlı büyümesi ve gelişmesi için mevcut istihdama, iş gücüne sağlıklı ve sürdürülebilir katkı sağlanması gerektiği vurgulanarak, "Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara 2 yıla varan anapara ödemesiz dönemli, 5 yıla kadar vadeli, uygun koşullarda, düşük maliyetli ve uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürün hayata geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İstihdam Odaklı İşletme Kredisi'nin "imalat sektörü", "hizmet sektörü", "devam eden konut projeleri" ve "yurt dışı müteahhitlik sektörü"ne yönelik hazırlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "İstihdam Odaklı İşletme Kredisi'nden seçilmiş emek yoğun imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren, en az 10 çalışanı olan ve 3 ay içinde en az 5 kişi ilave istihdam artışını taahhüt eden müşteriler yararlanabilecek olup, istihdam artışının kredi vadesi boyunca korunması gerekecektir. İlave istihdam başına kredi tutarı tekstil ve konfeksiyon için 100 bin lira, diğer imalat sanayi sektörleri için 200 bin liradır. Söz konusu krediden seçilmiş emek yoğun hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren, en az 10 çalışanı olan ve 3 ay içinde en az 5 kişi ilave istihdam artışını taahhüt eden müşteriler yararlanabilecek olup, istihdam artışının kredi vadesi boyunca korunması gerekecektir. İlave istihdam başına kredi tutarı ise 5 bin lira ila 100 bin lira arasında değişecektir."

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İnşaatların tamamlanması için gereken tutar kadar kredi kullandırılabilecek

Açıklamada, devam eden konut inşaat projelerinde İstihdam Odaklı İşletme Kredisi'nin kullanılması için gerekli şartlara yer verildi.

Hasılat Paylaşım Yönteminin uygulandığı, piyasa koşullarının bozulması veya müteahhit firmanın finansmana erişim sorunları yaşaması nedeniyle tamamlanamayan projelerde, inşaatların tamamlanması için gereken tutar kadar kredi kullandırılabileceği aktarılan açıklamada, "Sağlanacak finansman kaynağı ile yaşanması muhtemel istihdam kaybının önüne geçilecek ya da kaybedilen istihdamın tekrar kazanılması sağlanmış olacaktır. İstihdam odaklı söz konusu kredi de azami 2 yıla kadar anapara ödemesiz ve 5 yıla kadar vadeli olarak kullandırılabilecektir." denildi.

Açıklamada, yurt dışında inşaat-taahhüt projesi ihalesi kazanan müteahhit firmalardan, personel istihdamının en az yüzde 75'inin Türkiye'den götürülecek iş gücü ile sağlanacağını taahhüt edenlerin İstihdam Odaklı İşletme Kredisi'nden faydalanabileceği bilgisi verildi.

Bu firmaların ihtiyaç duydukları kesin ve avans teminat mektuplarını azami binde 5 komisyonla kullanabileceği belirtilen açıklamada, nakit kredilerin ise üstlendikleri işle ilgili avans alamayan firmalara yurt dışında kazandıkları ihalenin yüzde 5'ine kadar kullandırılabileceği vurgulandı.

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