Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Çeyrek altın 903 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 903 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 698 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,99 yükselişle 558,20 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
- PERŞEMBE CUMA
- KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
- 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 541,80 542,00 558,00 558,20
- Cumhuriyet Ata Lira 3.571,00 3.592,00 3.677,00 3.698,00
- 22 Ayar Bilezik(Gr.) 494,30 498,30 509,00 513,00
- Lira(Tam) Ziynet 3.490,00 3.510,00 3.594,00 3.614,00
- Yarım Ziynet 1.745,00 1.755,00 1.797,00 1.807,00
- Çeyrek Ziynet 873,00 878,00 898,00 903,00