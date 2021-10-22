Ekonomi Kapalıçarşıda altın fiyatları Çeyrek altın 903 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Çeyrek altın 903 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,99 artışla 558,20 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 903 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 698 liradan satıldı.

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Haber Merkezi AA
Kapalıçarşıda altın fiyatları: Çeyrek altın 903 lira oldu
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 903 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 698 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,99 yükselişle 558,20 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • PERŞEMBE CUMA
  • KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 541,80 542,00 558,00 558,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.571,00 3.592,00 3.677,00 3.698,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 494,30 498,30 509,00 513,00
  • Lira(Tam) Ziynet 3.490,00 3.510,00 3.594,00 3.614,00
  • Yarım Ziynet 1.745,00 1.755,00 1.797,00 1.807,00
  • Çeyrek Ziynet 873,00 878,00 898,00 903,00
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