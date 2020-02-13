Kapalıçarşı'da altın günü yükselişle tamamladı

Dünya

Havada mesaj

Muhalifler dün İdlib’de karşı operasyon başlattı. TSK’nın ateş desteği verdiği muhalifler Neyrab beldesine girdi. Uzun bir aradan sonra ilk kez rejime ait bir helikopter de düşürüldü. Helikopterin içinde bulunan tuğgeneral ile teğmen pilotlar öldü. Omuzdan atılan MANPADS füzesinden kurtulan bir uçak ise panikle kendi mevzilerini vurdu.