Kapalıçarşı'da çeyrek altın 855 lira oldu

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Yeni müdje yarın açıklanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yarın (4 Haziran) saat 18.00'i işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde cuma günü halka bir müjde vereceklerini açıklamıştı. Müjdenin, Karadeniz'de keşfedilen yeni bir gaz rezervi olduğu öne sürülüyor.