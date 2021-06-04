Ekonomi Kapalıçarşıda çeyrek altın 855 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 855 lira oldu

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,59 artışla 527,70 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 855 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 498 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Kapalıçarşıda çeyrek altın 855 lira oldu
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 855 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 498 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,59 yükselişle 527,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • PERŞEMBE CUMA
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 524,40 524,60 527,50 527,70
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.456,00 3.477,00 3.477,00 3.498,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 478,00 482,00 481,30 485,30
  • Lira(Tam) Ziynet 3.378,00 3.398,00 3.398,00 3.418,00
  • Yarım Ziynet 1.689,00 1.699,00 1.699,00 1.709,00
  • Çeyrek Ziynet 845,00 850,00 850,00 855,00
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