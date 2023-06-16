Katar Emiri açıkladı: Irak'a 5 milyar dolarlık yatırım yolda

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani - Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani
Katar haber ajansı QNA'nın haberine göre, Irak'a ziyaret gerçekleştiren Katar Emiri Al Sani, yaptığı açıklamada, iki ülke arasında Katar'daki özel sektörle enerji ve elektrik, otellerin, modern konut binalarının geliştirilmesi ve Irak'taki hastanelerin yönetimini içeren bir dizi anlaşmanın yanı sıra mutabakat zaptı, anlaşmalar ve ortak niyet beyannamesi imzalandığını kaydetti.
Ülkesinin Irak Kalkınma Yolu girişimi ile ilgili toplantılara katılacağını belirten Katar Emiri, görüşmelerde, en önemli bölgesel gelişmelerin ele alındığını kaydetti.
Irak'ın bölgedeki rolünden övgüyle söz eden Al Sani, Katar'ın Irak'ın birlik ve istikrarını desteklemeye devam edeceğini ve Irak halkının güvenlik ve kalkınma özlemlerini gerçekleştirmesine destek vereceğini vurguladı.
Sudani ve Al Sani görüşmesi sonrası iki ülke arasında birçok alanı kapsayan ortak mutabakat zaptı imzalanmıştı. Ayrıca Irak ve Katar arasında diplomatik pasaport hamillerine yönelik vizesiz giriş anlaşmasına da imza atılmıştı.