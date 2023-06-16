Katar Emiri açıkladı: Irak'a 5 milyar dolarlık yatırım yolda

Ülkesinin gelecek yıllarda Irak'a 5 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını aktaran Al Sani, "Görüşmelerde, Körfez elektrik bağlantı sistemi projesinin geliştirilmesinin desteklenmesi ve Irak'ın elektrik ihtiyacını karşılamak için Irak'ın güneyinde ağa bağlantı kurulması da dahil olmak üzere, bölge ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmeye yönelik bölgesel girişimlerin tartışılması da yer aldı." ifadelerini kullandı.