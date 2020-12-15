Kiralık konutta fiyat oyunu: Sahte ilanlarla piyasayı yükseltip kiracıları ikna ediyorlar

Online platformlara verilen çok sayıda yanıltıcı ilan ile vatandaş yüksek kiralı konutlara yönlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kiralarla ilgili yapılacağını açıkladığı düzenlemenin detayları dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından belli oldu. Alınan karar doğrultusunda koronavirüsten kaynaklı getirilen kısıtlama ve yasaklar nedeniyle işlerinde azalma olan esnafın kira noktasında düştüğü çıkmazın aşılması için kira desteği ile KDV ve stopaj indirimi getirildi.

Ancak kiralarla ilgili esnafa getirilen desteklerin yanı sıra konut tarafında da sıkıntı var. Vatandaşlar, özellikle büyükşehirlerdeki kiralık konutlardaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili son dönemde artan şikayetlerinde de dikkate alınmasını bekliyor.

BAKAN SOYLU DA ELEŞTİRMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geçtiğimiz aylarda kiralık ev fiyatlarına ilişkin eleştiride bulunmuş, polis memurlarının bazı illere yüksek kira fiyatları nedeniyle tayin olmak istemediğini açıklamıştı. Bakan Soylu'nun işaret ettiği illerin başında ise İstanbul geliyordu.

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ORTALAMA KİRA 1700 TL

yenisafak.com'un Endeksa verilerinden derlediği bilgilere göre; İstanbul'da kiralık konutların ortalama metrekare birim fiyatı 2020 yılının başında 15 lira seviyelerinde iken bu rakam kasım ayı sonu itibarıyla 17 TL'ye kadar çıkmış durumda.

Söz konusu oran ışığında mega kentte dairelerin ortalama kira bedelleri ise 1700 TL ile 2500 TL aralığında. Tabi bu rakamlar ortalama fiyatlar. Lüks semtlerde 100 m2 kiralık bir daire için istenen kiralar 20 bin TL'ye kadar çıkıyor.

EN FAZLA DEĞER KAZANAN VE KAYBEDEN 5 İLÇE

Yıllık ortalamalara bakıldığında Kasım 2020 sonu itibarıyla konut için İstanbul ilinde en fazla değer kazanan ilçeler sırasıyla Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Şile, Arnavutköy olurken, en fazla değer kaybeden ilçeler ise sırasıyla Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Beykoz, Beşiktaş olarak öne çıkıyor.

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Kasım ayında kiralık tarafta en fazla değer artışı yaşanan ilçeler arasında Başakşehir de yer alıyor.

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KİRALIK KONUTTA EN UCUZ VE EN PAHALI İLÇELER

Kiralık konutta en ucuz ortalama metrekare fiyatları 9 lirayla Arnavutköy ve Çatalca oldu. Bu ilçeleri ise sırasıyla m2 fiyatında 10 lira ile Sancaktepe, Silivri ve Sultanbeyli, 11 lira ile de Pendik ve Sultangazi izledi. Kira fiyatlarının ortalama m2 fiyatları göz önünde bulundurulduğunda en yüksek olduğu ilçeler arasında 30 lira ile Sarıyer başı çekiyor. Söz konusu ilçeyi 28 lira ile Beşiktaş, 26 lira ile Beyoğlu, 25 lira Bakırköy, 23 lira ile Şişli ve Kadıköy izliyor.

İstanbul'da ortalamada en yüksek kira m2 fiyatı ilçe bazında 30 lira ile Sarıyer'de ortaya çıkıyor.

İKİNCİ EL ARAÇTAKİ OYUNUN BENZERİ KONUTA DA SIÇRADI

Konut tarafında verilere yansıyan rakamlar bu şekilde iken fiyatların yükselmesinde ikinci el araç fiyatlarına benzer bir oyunun oynandığı ortaya çıktı. Özellikle kiralık ev sitelerine çok sayıda sahte ilan giren emlakçılar, arayan kişileri söz konusu evin kiraya verildiğini belirtip daha yüksek fiyatlı farklı bir kiralık eve yönlendiriyor.

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EKONOMİ İkinci el araçta fiyat oyunu deşifre oldu!

İkinci el araçta uçuşa geçen fiyatların perde arkasına yönelik yenisafak.com'un yaptığı araştırmada yüzlerce sahte araç ilanına 'Opsiyonlanmıştır' ifadesi yazılarak piyasa fiyatlarının yükseltildiği ortaya çıkmıştı.

İlan sitelerinde çok sayıda sahte ya da eski kiralık konut ilanı bulunuyor.

İKİ BİN LİRA İÇİN ARAYIP 2500 TL'YE KİRAYA ÇIKIYORSUN

Örnek verilmesi gerekirse Bahçelievler'de 2000 lira kira ile ilan çıkılmış bir ev için arandığında söz konusu evin kiraya verildiği belirtilip ellerindeki 2500 TL'lik başka bir eve yönlendirme yapılıyor. Bu yöntemle hem vatandaşı piyasanın yükseldiğine inandırıyorlar hem de kiraya ayırılan bütçenin artırılması yönünde vatandaşın ikna olmasını sağlıyorlar.

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RAKAMI DÜŞÜK ESKİ KİRACIYA 'ÇIK' BASKISI

Konut tarafında ortaya çıkan bir diğer yöntem ise özellikle revaçta olan bölge ve sitelerde sözleşmesi eski olan kiracıların çıkarılması için çeşitli bahanelerle baskı yapılmasına yönelik oluyor. Bu yöntem ile ise düşük fiyatla oturan kiracıyı çıkar, yüksek kiradan yeni kiracı bul, çıkan kiracıya da yeni ev bul formülü izleniyor.

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BİR ANDA 1800 LİRA ZAM İSTENDİ

2200 lira kira öderken ev sahibi tarafından böyle bir baskıya maruz kaldığını dile getiren bir vatandaş, ev sahibi ile anlaşmak için teklif istediğinde ise kendisine neredeyse yüzde 100'lük bir artışını istendiğini söyledi. yenisafak.com'a konuşan kiracı, 4 bin TL'lik teklif karşısında şoka uğradığını belirtti. Vatandaş, ev aramak için oturduğu muhitteki emlakçılar ile görüştüğünü ve kiraların ev sahibinin kendisinden istediği rakamlarda olduğunu gözlemediğini kaydetti.

GÜNDEM Ölümüne kiralık

KİRALARA YAPILACAK ZAM ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından son olarak açıklanan kasım ayı enflasyon rakamları ile kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu.

Kira zam oranlarında baz alınan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 12 aylık ortalamasındaki artış oranı yüzde 14,03 oldu. Aralık ayında sözleşmesi yenilenecek bir kiracıya yapılacak zam oranı da yasal olarak yüzde 14'ü geçemeyecek.

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Son açıklanan enflasyon oranları üzerinden yapılan hesaplamaya göre 1500 TL olan mevcut kira bedeli, zam oranı yüzde 14 ile beraber 1 bin 710 TL’ye yükselecek. Bu oranın üzerinde bir kira zam oranı talep edilmesi halinde kiracılar için yargı yolunun açık olduğu da belirtiliyor.

SAHTE İLANLARA YÖNELİK YAPTIRIM YOLDA

Her önüne gelenin emlakçılık yapmasının önüne geçilmesini sağlayan yetki belgesi düzenlemesi sonrası sahte ilanlara yönelik de dikkat çeken bir adım atılması planlanıyor. Düzenleme kapsamında internet sitelerine yüklenen sahte ve yanıltıcı ilanlardan portal yetkilileri sorumlu olacak, sahte ve yanıltıcı ilanın site sorumluları tarafından kaldırılmaması halinde ise söz konusu kişiler hakkında da işlem yapılabilecek.

FOTOĞRAF 43 yenisafak.com'un Endeksa verilerinden derlediği bilgilere göre; İstanbul'da kiralık konutların ortalama metrekare birim fiyatı 2020 yılının başında 15 lira seviyelerinde iken bu rakam kasım ayı sonu itibarıyla 17 TL'ye kadar çıkmış durumda. Söz konusu oran ışığında mega kentte dairelerin ortalama kira bedelleri ise 1700 TL ile 2500 TL aralığında. Yıllık ortalamalara bakıldığında Kasım 2020 sonu itibarıyla konut için İstanbul ilinde en fazla değer kazanan ilçeler sırasıyla Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Şile, Arnavutköy olurken, en fazla değer kaybeden ilçeler ise sırasıyla Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Beykoz, Beşiktaş olarak öne çıkıyor.​​ Kiralık konutta en ucuz ortalama metrekare fiyatları 9 lirayla Arnavutköy ve Çatalca oldu. Bu ilçeleri ise sırasıyla m2 fiyatında 10 lira ile Sancaktepe, Silivri ve Sultanbeyli, 11 lira ile de Pendik ve Sultangazi izledi. Kira fiyatlarının ortalama m2 fiyatları göz önünde bulundurulduğunda en yüksek olduğu ilçeler arasında 30 lira ile Sarıyer başı çekiyor. Söz konusu ilçeyi 28 lira ile Beşiktaş, 26 lira ile Beyoğlu, 25 lira Bakırköy, 23 lira ile Şişli ve Kadıköy izliyor. İşte 2020 kasım ayı itibariyle ilçe ilçe İstanbul'da kira m2 fiyatları. Beşiktaş Kira m2 fiyatı 28 TL (Ortalama 100 m2: 2800 TL)​ Sarıyer Kira m2 fiyatı 30 TL (Ortalama 100 m2: 3000 TL)​ Beyoğlu Kira m2 fiyatı 26 TL (Ortalama 100 m2: 2600 TL) Bakırköy Kira m2 fiyatı 25 TL (Ortalama 100 m2: 2500 TL)​​ Kadıköy Kira m2 fiyatı 23 TL (Ortalama 100 m2: 2300 TL)​ Adalar Kira m2 fiyatı 21 TL (Ortalama 100 m2: 2100 TL)​ Şişli Kira m2 fiyatı 23 TL (Ortalama 100 m2: 2300 TL)​​ Fatih Kira m2 fiyatı 20 TL (Ortalama 100 m2: 2000 TL)​​ Zeytinburnu Kira m2 fiyatı 19 TL (Ortalama 100 m2: 1900 TL)​​ Üsküdar Kira m2 fiyatı 17 TL (Ortalama 100 m2: 1700 TL)​​ Eyüpsultan Kira m2 fiyatı 19 TL (Ortalama 100 m2: 1900 TL)​​ Ataşehir Kira m2 fiyatı 18 TL (Ortalama 100 m2: 1800 TL)​​ Kağıthane Kira m2 fiyatı 18 TL (Ortalama 100 m2: 1800 TL)​​ Maltepe Kira m2 fiyatı 15 TL (Ortalama 100 m2: 1500 TL)​​ Beykoz Kira m2 fiyatı 16 TL (Ortalama 100 m2: 1600 TL)​​ Küçükçekmece Kira m2 fiyatı 18 TL (Ortalama 100 m2: 1800 TL)​​​ Bahçelievler Kira m2 fiyatı 15 TL (Ortalama 100 m2: 1500 TL)​​​​ Güngören Kira m2 fiyatı 15 TL (Ortalama 100 m2: 1500 TL)​​​​ Bayrampaşa Kira m2 fiyatı 16 TL (Ortalama 100 m2: 1600 TL)​​​​ Şile Kira m2 fiyatı 15 TL (Ortalama 100 m2: 1500 TL)​​​​ Ümraniye Kira m2 fiyatı 14 TL (Ortalama 100 m2: 1400 TL)​​​​ Başakşehir Kira m2 fiyatı 19 TL (Ortalama 100 m2: 1900 TL)​​​​ Kartal Kira m2 fiyatı 13 TL (Ortalama 100 m2: 1300 TL)​​​​ Bağcılar Kira m2 fiyatı 14 TL (Ortalama 100 m2: 1400 TL)​​​​ Avcılar Kira m2 fiyatı 14 TL (Ortalama 100 m2: 1400 TL)​​​​ Esenler Kira m2 fiyatı 14 TL (Ortalama 100 m2: 1400 TL)​​​​ Büyükçekmece Kira m2 fiyatı 13 TL (Ortalama 100 m2: 1300 TL)​​​​ Beylikdüzü Kira m2 fiyatı 14 TL (Ortalama 100 m2: 1400 TL)​​​​​ Gaziosmanpaşa Kira m2 fiyatı 15 TL (Ortalama 100 m2: 1500 TL)​​​​​ Tuzla Kira m2 fiyatı 12 TL (Ortalama 100 m2: 1200 TL)​​​​​ Pendik Kira m2 fiyatı 11 TL (Ortalama 100 m2: 1100 TL)​​​​​ Çekmeköy Kira m2 fiyatı 12 TL (Ortalama 100 m2: 1200 TL)​​​​​ Esenyurt Kira m2 fiyatı 14 TL (Ortalama 100 m2: 1400 TL)​​​​​ Sancaktepe Kira m2 fiyatı 10 TL (Ortalama 100 m2: 1000 TL)​​​​​ Silivri Kira m2 fiyatı 10 TL (Ortalama 100 m2: 1000 TL)​​​​​ Sultangazi Kira m2 fiyatı 11 TL (Ortalama 100 m2: 1100 TL)​​​​​ Sultanbeyli Kira m2 fiyatı 10 TL (Ortalama 100 m2: 1000 TL)​​​​​​ Kirada en pahalı ilçe: Fiyatlar 3 bin TL'den başlıyor​ yenisafak.com'un Endeksa verilerinden derlediği bilgilere göre; İstanbul'da kiralık konutların ortalama metrekare birim fiyatı 2020 yılının başında 15 lira seviyelerinde iken bu rakam kasım ayı sonu itibarıyla 17 TL'ye kadar çıkmış durumda. Söz konusu oran ışığında mega kentte dairelerin ortalama kira bedelleri ise 1700 TL ile 2500 TL aralığında. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 86 Ankara'da İnşaat Emlak Birimleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, lojmanların önemine vurgu yaparak bazı bölgelere ilişkin kiralık ev eleştirisi yaptı. Soylu, Bizim bakanlığımızda jandarmadan emniyete kadar arkadaşları Türkiye'yi turlattırıyoruz. Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de Bodrum'da bir polisimiz kiralık ev bulsun parayla bakalım. Bu kira meselesi sebebiyle İstanbul'a tayin ettiğimiz polislerin yüzde 45'i İstanbul'a gitmek istemiyorlar.​ dedi. Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından yenisafak.com 81 il bazında 100 m2 dairede kira fiyatlarını araştırdı. 3 yıllık kira değişimleri göz önünde bulundurulduğunda en yüksek artış yüzde 110 ile Edirne'de oldu. İşte il il 100 m2 dairede ortalama kira fiyatları ve kiralardaki 3 yıllık değişim oranları.. Adana 100 m2 daire Kira aralığı: 750 - 1250 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 45.9)​ Adıyaman 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 950 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 58.7)​ Afyonkarahisar 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 1000 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 30)​ Ağrı 100 m2 daire Kira aralığı: 400 - 700 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 33)​ Amasya 100 m2 daire Kira aralığı: 550 - 900 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 33.9)​ Ankara 100 m2 daire Kira aralığı: 750 - 1250 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 32.6)​​ Antalya 100 m2 daire Kira aralığı: 1050 - 1750 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 66.6)​​​ Artvin 100 m2 daire Kira aralığı: 500 - 800 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 2.4)​ Aydın 100 m2 daire Kira aralığı: 1250 - 2100 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 45) Balıkesir 100 m2 daire Kira aralığı: 860 - 1450 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 59)​ Bilecik 100 m2 daire Kira aralığı: 550 - 950 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 26)​ Bingöl 100 m2 daire Kira aralığı: 440 - 730 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 26) Bitlis 100 m2 daire Kira aralığı: 530 - 890 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 43)​ Bolu 100 m2 daire Kira aralığı: 650 - 1050 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 37) Burdur 100 m2 daire Kira aralığı: 646 - 1076 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 26) Bursa 100 m2 daire Kira aralığı: 850 - 1400 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 35) Çanakkale 100 m2 daire Kira aralığı: 1020 - 1700 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 43) Çankırı 100 m2 daire Kira aralığı: 500 - 850 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 18) Çorum 100 m2 daire Kira aralığı: 480 - 810 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 23)​ Denizli 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 1000 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 34 )​ Diyarbakır 100 m2 daire Kira aralığı: 570 - 950 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 34.6) Edirne 100 m2 daire Kira aralığı: 1070 - 1800 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 110) Elazığ 100 m2 daire Kira aralığı: 550 - 920 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 64) Erzincan 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 1000 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 55)​ Erzurum 100 m2 daire Kira aralığı: 460 - 770 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 12) Eskişehir 100 m2 daire Kira aralığı: 810 - 1345 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 41.8)​ Gaziantep 100 m2 daire Kira aralığı: 905 - 1510 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 56.7 ) Giresun 100 m2 daire Kira aralığı: 620 - 1050 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 38.7 )​ Gümüşhane 100 m2 daire Kira aralığı: 580 - 960 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 8)​ Hakkari 100 m2 daire Kira aralığı: 500 - 820 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 13.3)​ Hatay 100 m2 daire Kira aralığı: 570 - 950 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 27)​ Isparta 100 m2 daire Kira aralığı: 690 - 1150 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 17)​ Mersin 100 m2 daire Kira aralığı: 650 - 1090 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 32.6)​ İstanbul 100 m2 daire Kira aralığı: 1450 - 2450 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 22) İzmir 100 m2 daire Kira aralığı: 1215 - 2020 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 44.5)​ Kars 100 m2 daire Kira aralığı: 580 - 965 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 50.5)​ Kastamonu 100 m2 daire Kira aralığı: 533 - 890 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 29) Kayseri 100 m2 daire Kira aralığı: 435 - 725 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 23.7) Kırklareli 100 m2 daire Kira aralığı: 800 - 1328 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 40)​ Kırşehir 100 m2 daire Kira aralığı: 440 - 730 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 33)​ Kocaeli 100 m2 daire Kira aralığı: 730 - 1220 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 28)​ Konya 100 m2 daire Kira aralığı: 610 - 1015 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 23.8)​ Kütahya 100 m2 daire Kira aralığı: 645 - 1074 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 32.7)​ Malatya 100 m2 daire Kira aralığı: 540 - 900 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 72.9)​ Manisa 100 m2 daire Kira aralığı: 790 - 1320 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 34.8)​ Kahramanmaraş 100 m2 daire Kira aralığı: 546 - 910 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 59)​ Mardin 100 m2 daire Kira aralığı: 460 - 766 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 42.5)​ Muğla 100 m2 daire Kira aralığı: 1150 - 1920 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 67)​ Muş 100 m2 daire Kira aralığı: 420 - 705 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 22.8)​ Nevşehir 100 m2 daire Kira aralığı: 540 - 890 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 60.9)​ Niğde 100 m2 daire Kira aralığı: 380 - 630 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 12.5)​ Ordu 100 m2 daire Kira aralığı: 635 - 1055 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 23.8)​ Rize 100 m2 daire Kira aralığı: 677 - 1128 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 32)​ Sakarya 100 m2 daire Kira aralığı: 707 - 1178 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 18.7)​ Samsun 100 m2 daire Kira aralığı: 590 - 980 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 36)​ Siirt 100 m2 daire Kira aralığı: 450 - 750 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 19.9)​ Sinop 100 m2 daire Kira aralığı: 825 - 1375 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 44.2)​ Tekirdağ 100 m2 daire Kira aralığı: 677 - 1128 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 37.3)​​ Tokat 100 m2 daire Kira aralığı: 565 - 940 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 26.5)​​ Trabzon 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 1000 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 40.2)​​ Tunceli 100 m2 daire Kira aralığı: 400 - 670 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 7)​​ Şanlıurfa 100 m2 daire Kira aralığı: 530 - 883 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 21.2)​ Uşak 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 1000 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 8.3)​​ Van 100 m2 daire Kira aralığı: 890 - 1483 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 74.7)​​ Yozgat 100 m2 daire Kira aralığı: 537 - 895 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 40.8)​​ Zonguldak 100 m2 daire Kira aralığı: 1.013 - 1688 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 53.4)​​ Aksaray 100 m2 daire Kira aralığı: 435 - 723 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 28.5)​​ Bayburt 100 m2 daire Kira aralığı: 500 - 835 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 34.3)​​ Karaman 100 m2 daire Kira aralığı: 458 - 763 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 20.2)​​ Kırıkkale 100 m2 daire Kira aralığı: 467 - 780 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 13)​​ Batman 100 m2 daire Kira aralığı: 590 - 970 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 47.8)​​ Şırnak 100 m2 daire Kira aralığı: 304 - 506 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 3.4)​​ Bartın 100 m2 daire Kira aralığı: 650 - 1090 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 34.2)​​ Ardahan 100 m2 daire Kira aralığı: 470 - 785 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 21.9)​​ Iğdır 100 m2 daire Kira aralığı: 576 - 960 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 59.4)​​ Yalova 100 m2 daire Kira aralığı: 989 - 1648 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 38.4)​ Karabük 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 1005 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 17)​​ Kilis 100 m2 daire Kira aralığı: 710 - 1180 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 80)​​ Osmaniye 100 m2 daire Kira aralığı: 515 - 855 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 48.5)​​ Düzce 100 m2 daire Kira aralığı: 627 - 1045 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 33.2)​ Sivas 100 m2 daire Kira aralığı: 460 - 770 TL (3 yıllık kira değişimi yüzde 3.8 düşüş var)​ ​Bakan Soylu da eleştirdi: İşte kira fiyatlarının uçtuğu il! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun lojmanların önemine işaret edip konut kira fiyatları yüzünden polislerin belli illere tayin olmak istemediğine ilişkin açıklaması sonrası yenisafak.com 81 il genelinde kira fiyatlarını araştırdı. Kiraların ortalama 3 yıl içerisinde yüzde 25 ile 50 arasında artış gösterdiği görülürken bir ilde kira fiyatlarındaki yüzde 110'luk artış ise dikkat çekti. Bakan Soylu'nun polislerin tayin olmak istemediğini belirttiği İstanbul'da kiraların 100 m2 dairede ortalama 1450 ile 2500 TL arasında olduğu görüldü. BiP'te paylaş

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