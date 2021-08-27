Ekonomi Pasaport iptali Maraşa misilleme
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Pasaport iptali Maraş’a misilleme

Maraş’ın kullanıma açılmasını hazmedemeyen Rum Yönetimi, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dahil 14 kişinin pasaportunu iptal kararıyla yetinmedi, yeni liste oluşturdu. Listenin Maraş Açılımı Komitesi’nde yer alan isimlerden oluşması dikkat çekti.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Pasaport iptali Maraş’a misilleme
Ersin Tatar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Maraş açılımının yankıları sürüyor. Rum Bakanlar Kurulu bölgenin açılımı sürecinde öne çıkan kişilere ait pasaportların iptal edileceğini veya yenilenmeyeceği yönünde karar aldı. Daha önce kırmızı bültenle aranan yüzlerce kişiye pasaport veren Rum yönetiminin aldığı skandal kararın detayları ortaya çıktı. Resmi olarak açıklanmayan ilk listede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanısıra 14 Kıbrıslı Türk yer alıyor. Listede ismi olanların Kapalı Maraş’ın açılım sürecine önderlik edenlerden oluşması dikkat çekiyor.

HEDEF KKTC YÖNETİMİ

İşte ilk liste: Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu,

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Cumhurbaşkanlığı Maraş Açılımı Komitesi üyesi Oğuzhan Hasipoğlu, Vedat Yorucu, Tülen Saner ve Hasan Sungur.

İŞ ADAMLARI DA LİSTEDE

Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre 14 kişilik listeye ek olarak yeni bir liste daha ortaya çıktı. Turizmcilerin de yer aldığı listede şu isimler yer aldı: KKTC Cumhurbaşkanı Özel Temsilci Ergün Olgun, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, UBP PM ve MYK Üyesi - KKTC Kalkınma Bankası Asbaşkanı Mehmet Aktunç, Turizmci Zeki Ziya, ekonomist Dr. Derviş Deniz, Kenan Uzun, İlden Dağer, Dervişe Sarcan, Avukat Erdem Erginel gibi isimlerin de pasaportları iptal edilecek. Bu isimlerin Maraş Açılımı Komitesi üyesi olması dikkat çekiyor.

15 KEZ REDDETTİLER

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in pasaportlar konusunda yaptığı açıklamaları esefle karşıladığını belirterek, “Irkçılığı kendisi yapıyor” dedi. Pasaport uygulamasını Kıbrıs Türklerini hakir gören bir zihniyetin ürünü olarak nitelendiren Tatar, şiddet ve baskı yoluyla tüm haklarından mahrum edilmiş olarak 1963 yılından beri bu zihniyet Kıbrıs Türkünü insanlık dışı sınırlamalar ve izolasyonlar altında tutmaktadır. Eski Rum Dışişleri Bakanı Rolandis’in de ifade ettiği gibi, en az 15 kez Rum tarafı yetki paylaşımı ön gören uzlaşı planlarını reddetmiştir ve hala adanın Elenizm’in ayrılmaz parçası olduğunu iddia etmektedir. Taraflar arasında egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde bir denge kurulmadan adamızda ve bölgemizde sürdürülebilir barış, istikrar ve iş birliği tesis edilemeyeceği gün gibi aşikârdır. Bu dengenin kurulmasını destekleyen taraf barış ve istikrarı, reddeden taraf ise ırkçılığı temsil etmektedir” diye konuştu.

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