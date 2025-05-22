Kömür teknolojisine 700 milyonluk yatırım

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Muharrem Kiraz, madencilik deneyimini afet yönetimine taşıyan kapsamlı bir planı açıkladı. Kiraz, 2024 yılında tüvenan bazda 1 milyon 99 bin 65 ton, satılabilir bazda ise 764 bin 642 ton üretim yapıldığını açıkladı. 2024 yılı yatırım bütçesinin 286 milyon lira olarak planlandığını ve yıl sonunda 283 milyon liralık harcama ile hedefe neredeyse tam anlamıyla ulaşıldığını belirten Kiraz, 2025 yılı yatırım programının ise 700 milyon lira olarak belirlendiğini duyurdu. Üretim hedeflerine değinen Kiraz, kişi başı üretimin kısa vadede bin kg, orta vadede bin 250 kg ve uzun vadede bin 500 kg seviyelerine çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.





ÜNİVERSİTE İLE İŞ BİRLİĞİ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile çeşitli projeler yürüttüklerini belirten Kiraz, nadir toprak elementlerinin(NTE) ekonomiye kazandırılması amacıyla Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ile pilot çalışma yapacaklarını açıkladı. Ayrıca, TTK'nın 1 numaralı ruhsat sahasında kömür kaynaklı metan gazının değerlendirilmesi amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile 49 yıllık bir sözleşme imzalandığını bildirdi. TTK’nın toplam 23 sahasının rödovans yoluyla özel sektörce işletildiğini söyleyen Kiraz, bu sahalarda 2024 yılında 290 bin 140 ton üretim gerçekleştirildiğini ifade etti. Kiraz, kurumun Türkiye’de koklaşabilir taşkömürü üreten tek kuruluş olduğunu vurgulayarak, ülkenin yıllık yaklaşık 6 milyon tonluk ihtiyacının gelecekte 7-8 milyon tona çıkmasının beklendiğini söyledi.





SANTRALLERDEN MİLYARLIK KATKI

TKİ tarafından desteklenen santrallerin üretim kapasitesine dikkat çeken Çiftçi, Şırnak Silopi Termik Santrali'nden yılda 2,5 milyar kWh, Bolu Göynük Santrali'nden 1,7 milyar kWh ve Manisa Soma Santrali'nden 3,3 milyar kWh elektrik üretildiğini açıkladı. Proje çalışmaları süren Kahramanmaraş Afşin-Elbistan Projesi’ne de değinen Çiftçi, Çöllolar kömür sahasının işletmeye alınmasıyla Afşin-Elbistan-B Termik Santrali’nin yıllık 9 milyar kWh üretim yapmasının planlandığını bildirdi.





YERLİ KÖMÜRLE CARİ DENGEYE KATKI

TKİ Genel Müdürü Abdullah Çiftçi ise kurumun sermayesinin 2,6 milyar lira olduğunu ve Türkiye'nin 20,53 milyar tonluk linyit rezervinin yaklaşık yüzde 12’sinin TKİ bünyesinde bulunduğunu açıkladı. Çiftçi, 2020’den bu yana 81 ilde 20 binden fazla kamu kurumu ve okulun 1,8 milyon tonluk ısınma ihtiyacının TKİ tarafından karşılandığını söyledi. İthal kömür yerine yerli kömürün tercih edilmesinin cari açığa olumlu etkisi olduğunu ifade etti.





3 BİN MADENCİ AFET IÇIN TETİKTE

TTK, yalnızca kömür üretimiyle değil, afetlere müdahale gücüyle de dikkat çekiyor. Madencilik deneyimini afet yönetimine taşıyan kapsamlı bir planı açıklayan TTK Müdürü Muharrem Kiraz, AFAD koordinasyonunda faaliyet gösterecek 2 bin kişilik bir arama-kurtarma ekibi ile 1000 kişilik yedek bir kadro oluşturduklarını belirtti. Kiraz, "Maden işçileri artık sadece yerin altındaki üretimin değil, ülke genelindeki her türlü felakete müdahalenin de ana gücü olacak" dedi.





BİTÜMLÜ ŞEYL ÇALIŞMALARI SONA YAKLAŞTI

Kurum bünyesindeki bitümlü şeyl sahalarında TPAO ile ortak projeler yürütüldüğünü belirten TKİ Genel Müdürü Çiftçi, bu kapsamda toplam 36 bin 276 metre sondaj yapıldığını söyledi. Hazırlanan fizibilite raporuna göre 1,1 milyar tonluk kaynak bulunduğu ve tüm ruhsatların birleştirilerek tek ruhsat altında işletmeye alındığını ifade etti.



