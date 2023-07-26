Körfez kaynağı ihracatçıyı rahatlatacak: Kazan kazan ilişkisi

Önümüzdeki dönemde Körfez’deki başka ülkelere de ziyaret olacağını belirten Yılmaz, “Körfez’den cidden iyi neticeler çıktı. Altyapısı hazırlanmış belli bir olgunluğa getirilmiş konular Cumhurbaşkanı’mızın ziyareti ile birlikte sonuca ulaşmış oldu. Dolayısıyla aynı anlayışla başka ülkeler de olabilir” dedi. Cevdet Yılmaz, yatırımların takvimine ilişkin, “Değişik aşamada olan konular var. Bir kısmı hemen sonuçlanacak. Bir kısmı zaman istiyor. Üzerinde çalışılması gereken hususlar da zaman içinde olgunlaştırılacak ve hayata geçirilecek” ifadelerini kullandı. “Kaynak özellikle ihracatçılarımızı bayağı rahatlatacak” diyen Yılmaz, “İhracat finansmanı kısmı. En önemli meselelerimizden biri ihracatı, turizmi her türlü döviz kazandırıcı faaliyeti teşvik etmek desteklemek. Bu açıdan çok önemli bir inisiyatif” şeklinde konuştu.