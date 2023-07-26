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Ekonomi

Körfez kaynağı ihracatçıyı rahatlatacak: Kazan kazan ilişkisi

Körfez ülkelerinde yapılan anlaşmaların proje bazlı ve doğrudan yatırım olduğunu söyleyen Yılmaz, yenilenebilir enerjiye yatırım yapılacağını açıkladı. Cevdet Yılmaz, Alsancak Limanı’nın Körfez ülkelerine satılacağı iddialarına ilişkin de, “Bu tür şeylere girmeyi doğru bulmuyorum. Her bakanımız kendi alanıyla ilgili çalışıyor, çok geniş bir yelpaze bu. Sonuçta kazan kazan ilişkisi diyelim. Türkiye’ye gelip yatırım yapacaklar. Ağırlıklı kısmı FDI dediğimiz doğrudan yatırım” değerlendirmesini yaptı.

Nur Banu Aras
04:00 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Körfez ülkelerinden gelecek kaynağın özellikle ihracatçıları rahatlatacağını söyledi. Önceki gün toplanan kabinenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Körfez ülkeleri ziyaretini değerlendirdi.


BAŞKA ÜLKELERE DE ZİYARET YAPILACAK

Önümüzdeki dönemde Körfez’deki başka ülkelere de ziyaret olacağını belirten Yılmaz, “Körfez’den cidden iyi neticeler çıktı. Altyapısı hazırlanmış belli bir olgunluğa getirilmiş konular Cumhurbaşkanı’mızın ziyareti ile birlikte sonuca ulaşmış oldu. Dolayısıyla aynı anlayışla başka ülkeler de olabilir” dedi. Cevdet Yılmaz, yatırımların takvimine ilişkin, “Değişik aşamada olan konular var. Bir kısmı hemen sonuçlanacak. Bir kısmı zaman istiyor. Üzerinde çalışılması gereken hususlar da zaman içinde olgunlaştırılacak ve hayata geçirilecek” ifadelerini kullandı. “Kaynak özellikle ihracatçılarımızı bayağı rahatlatacak” diyen Yılmaz, “İhracat finansmanı kısmı. En önemli meselelerimizden biri ihracatı, turizmi her türlü döviz kazandırıcı faaliyeti teşvik etmek desteklemek. Bu açıdan çok önemli bir inisiyatif” şeklinde konuştu.


#Körfez
#kaynak
#ihracat
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