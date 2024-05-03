Memur ve emeklilerin beklediği dört aylık enflasyon farkı netleşti: Maaşlarına zam olarak yansıyacak

Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Tüketici Fiyat Endeksi, martta yüzde 3,16 artış kaydetmişti. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 36 olarak açıklamıştı.
DÖRT AYLIK ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ
TÜFE verileri sonrasında emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon ortaya çıktı.
Nisan ayı ile birlikte yüzde 18,70 oldu. Bu, aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammında 4 aylık kesinleşen zam oranı oldu.
Merkez Bankası ise son Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,19 oldu.