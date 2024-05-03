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Ekonomi

Memur ve emeklilerin beklediği dört aylık enflasyon farkı netleşti: Maaşlarına zam olarak yansıyacak

SSK, Bağ-Kur emekli zammı, memur ve memur emeklisi maaş artışları için 4 aylık enflasyon farkı netleşti. Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında ise bu rakam yüzde 3,18 oldu. Bununla beraber 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 18,72 olarak hesaplandı.

Kenan Biter
10:16 - 3/05/2024 Friday
Güncelleme: 10:29 - 3/05/2024 Friday
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.


TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon nisan ayında yüzde 3,18 artış göstererek yıllık bazda yüzde 69,80 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, martta yüzde 3,16 artış kaydetmişti. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 36 olarak açıklamıştı.


DÖRT AYLIK ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ


TÜFE verileri sonrasında emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon ortaya çıktı.


Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında yüzde 3,16 artış göstermişti.

Nisan ayı ile birlikte yüzde 18,70 oldu. Bu, aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammında 4 aylık kesinleşen zam oranı oldu.


Merkez Bankası ise son Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,19 oldu.


Böylece 6 aylık enflasyon oranında emeklinin maaşının yüzde 25,46 artış yaşanabileceği hesaplandı.



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#Emekli
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#Enflasyon farkı
#Kenan Biter
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