Memur ve emeklilerin beklediği dört aylık enflasyon farkı netleşti: Maaşlarına zam olarak yansıyacak

Türkiye genelinde otomotiv satışları nisanda 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 22,3 azalarak 75 bin 919 adet oldu. Geçen ay otomobil satışları 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 20,61 azalarak 61 bin 448 adede düşerken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 28,6 azalışla 14 bin 471 oldu. Böylece otomotiv pazarında satışlar 20 ay sonra ilk kez gerilemiş oldu.