Memurların toplu sözleşme kazanımları belli oldu: İkramiyeler aylık ödenecek

Hükümet ile memur sendikaları arasında gelecek iki yılı kapsayan 7. dönem toplu sözleşme hakem heyetine kalırken, tarafların uzlaştığı alanlar da belli oldu. Sosyal haklara ilişkin 11 hizmet kolunda 291 maddede taraflar anlaşma sağladı. Tüm memurları ilgilendiren 50 başlıkta da mutabakata varıldı. Buna göre, memurlara verilen toplu sözleşme ikramiyesinde 750 gösterge oranı 250’ye düşerken, 3 ayda bir verilen ikramiye bundan sonra aylık ödenecek. Aylık ödeme tutarı ise 127 TL oldu.

Servis hizmetinin sağlanmadığı durumlarda memurlara mesai günlerinde bir gidiş ve bir geliş olmak üzere ulaşım kartı temin edilecek. KİT’lerde görev yapan bürokratların tazminat oranları 25 puandan 30 puana yükseltildi. KİT’lerde görev yapan bazı personelin ek ödeme maddesine, biyolog, kimyager, fizikçi, istatistikçi ve matematikçi eklenerek ek ödeme oranlarına 5 puan ilave edildi.

İLAVE ÜCRETLER İÇİN DÜZENLEME

Şef ve amir kadrolarında da düzenlemeler olurken, şef kadrosunda bulunan personelin yararlandığı tazminat oranı 10 puandan 22 puana yükseltildi. Amir kadrosunun yararlandığı tazminat oranı ise 12 puan oldu. Koruma ve güvenlik görevlilerinde ek ödemeler 8 puandan 10 puana çıktı. KİT’lerde sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personellerin ilave ücretlerinde değişiklik yapıldı. Buna göre şef, yeraltı maden uzmanı, arkeolog, müze araştırmacısı, jeomorfolog gibi kadrolarda bulunan personellerin en yüksek devlet memuru aylığı oranında ilave ücret olarak yüzde 3’den yüzde 3,6’ya yükseltildi. Topograf ve başeksper gibi pozisyonlarda çalışan memurların ilave ücret oranı yüzde 2’den 2,4'e çıkarıldı.

Birinci dereceye 3600 ek gösterge

Ek özel hizmet tazminatı kapsamında olan, müze araştırmacısı ve sanat tarihçisine ödenecek ek tazminatlara restaratör mesleği de eklendi. Daha önceki toplu sözleşmelerde yer alamayan 1. derecedeki büro personeli vb. gibi görev alan bazı memurların 3600 ek göstergeye geçmesi için yetkili sendika ile çalışmalar başlatılacak. Memurlara yurt içinde sürekli görevle tayin olduğunda yer değiştirme masrafı ödenecek.







