Merkez'den dolar hamlesi: Yüzde 30'a indirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımladığı tebliğde, 25 Aralık 2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'in 6'ncı maddesinin ikinci fıkrası zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülüklerinde değişikliğe gidildi.

EKONOMİ Dolar 6 TL'nin altına indi

Tebliğde yapılan değişiklik şöyle:

"Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) vadesiz, ihbarlı, 1, 3 ve 6 aya ve 1 yıla kadar vadeli yüzde 13, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yüzde 9; müstakrizlerin fonları yüzde 13; diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dahil 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli yüzde 21, 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli yüzde 16, 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli yüzde 11, 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli yüzde 7, 5 yıldan uzun vadeli yüzde 5."

YÜZDE 40'DAN YÜZDE 30'A İNDİRİLDİ

Aynı Tebliğin 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi "En fazla yüzde 30’u, (imkan dilimleri yüzde 0-20 1,0 katsayı, yüzde 20-25 1,4 katsayı, yüzde 25-30 1,7 katsayı) belirtilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları ve/veya avro cinsinden." şeklinde değiştirildi.

EKONOMİ Merkez Bankası'ndan dolara karşı yeni hamle

3 Mayıs 2019 tarihinden geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe giren tebliğin hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.