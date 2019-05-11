Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Merkezden dolar hamlesi Yüzde 30a indirildi
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez'in dolar hamlesi Resmi Gazete'de

Merkez'den dolar hamlesi: Yüzde 30'a indirildi

Merkez Bankası'nın doların 6,25 sınırına dayanmasının ardından zorunlu karşılıklarda yaptığı düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar göre; Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 40’tan yüzde 30’a düşürüldü.

Haber Merkezi AA
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya.
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımladığı tebliğde, 25 Aralık 2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'in 6'ncı maddesinin ikinci fıkrası zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülüklerinde değişikliğe gidildi.

Dolar 6 TL'nin altına indi
EKONOMİ
Dolar 6 TL'nin altına indi

Tebliğde yapılan değişiklik şöyle:

"Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) vadesiz, ihbarlı, 1, 3 ve 6 aya ve 1 yıla kadar vadeli yüzde 13, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yüzde 9; müstakrizlerin fonları yüzde 13; diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dahil 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli yüzde 21, 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli yüzde 16, 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli yüzde 11, 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli yüzde 7, 5 yıldan uzun vadeli yüzde 5."

YÜZDE 40'DAN YÜZDE 30'A İNDİRİLDİ

Aynı Tebliğin 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi "En fazla yüzde 30’u, (imkan dilimleri yüzde 0-20 1,0 katsayı, yüzde 20-25 1,4 katsayı, yüzde 25-30 1,7 katsayı) belirtilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları ve/veya avro cinsinden." şeklinde değiştirildi.

Merkez Bankası'ndan dolara karşı yeni hamle
EKONOMİ
Merkez Bankası'ndan dolara karşı yeni hamle
  • 3 Mayıs 2019 tarihinden geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe giren tebliğin hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.

Trump'tan üstü kapalı tehdit: Belki hiç kaldırmayız
EKONOMİ
Trump'tan üstü kapalı tehdit: Belki hiç kaldırmayız
Orta Doğuya yığınak

Orta Doğu'ya yığınak

​Savaş gemisi ve Patriot hava savunma bataryası gönderiyor.
Havadan tespit edildi

Havadan tespit edildi

Kural ihlali yapanlara ceza kesildi.
Dolar hamlesi

Dolar hamlesi

​Resmi Gazete'de yayımlandı: Yüzde 30'a indirildi.
Aramalar<br>yeniden başladı

Aramalar
yeniden başladı

Uçuruma düşen AA muhabiri için ekipler seferber.
Trabzonspor'a geliyor

Trabzonspor'a geliyor

Transferi bordo-mavili futbolcu açıkladı.
Üstü kapalı tehdit

Üstü kapalı tehdit

Trump'tan Çin'e: Kaldırabilir, belki de hiç kaldırmaz.
Meteoroloji<br>saat verip uyardı

Meteoroloji
saat verip uyardı

​İstanbul ve bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.

6 TL'nin altında

6 TL'nin altında

​Merkez Bankası'nın hamleleri oyunları bozdu.
İstanbul<br>takvimi hazır

İstanbul
takvimi hazır

Takvime göre seçim süreci bugün başladı.
Türkiye'yi <br>şikayet ediyor

Türkiye'yi
şikayet ediyor

Mesajlarını iç kamuoyundan çok Batı'ya veriyor.
AK Partili vekillere ‘hemşehri’ talimatı

AK Partili vekillere ‘hemşehri’ talimatı

İstanbul seçimleri için çalışmalar yoğunlaştırıldı.
Bu neyin hazırlığı

Bu neyin hazırlığı

ABD'de İran'a yönelik tehditler ve hazırlıklar artıyor.
HDP'nin<br>kayyum rövanşizmi

HDP'nin
kayyum rövanşizmi

Sur'da 145 işçinin görevine son verilmişti.
CHP mescide<br> izin vermedi

CHP mescide
izin vermedi

7 kez önerge sunuldu ama adım atılmadı.
Almanlar<br>inşaatı bitiremiyor

Almanlar
inşaatı bitiremiyor

İstanbul Havalimanı hakkında kara propaganda yapıyorlardı.
PKK'dan<br>Ekrem'e tam destek

PKK'dan
Ekrem'e tam destek

PKK, 31 Mart'ta verdiği desteği 23 Haziran'da da sürdürecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.