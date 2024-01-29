Muhalif üyeler göz hapsinde

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre ABD yönetimi, Türkiye’ye verdiği sözün yerine getirilmesi için muhalif üyeleri göz hapsine aldı. F-35 sürecinde olduğu gibi F-16 konusunda da yazılı hukuki teminat alan kongre içindeki muhalifler, satışı onaylanan sistemlerin gönderilmesinin önünü kesme veya süreci uzatma gibi olasılıkları deneyecek.