Ekonomi Naksan Plastikin taşınmazına yönelik ihale tarihi ertelendi
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Naksan Plastik'in taşınmazına yönelik ihale tarihi ertelendi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Yenibosna'daki taşınmazı ve muhdesatının satışına ilişkin ihale tarihini 6 Temmuz'a erteledi.

Haber Merkezi AA
Naksan Plastikin Yenibosnadaki taşınmazına yönelik ihale tarihi 6 Temmuza ertelendi
Foto/arşiv

TMSF'nin Naksan Plastik Yenibosna Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına ilişkin süre uzatım ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, şirketin Yenibosna'da bulunan 3 bin 436,32 metrekarelik taşınmazı ile muhdesatından oluşan bütünlüğün satışına ilişkin daha önce 30 Haziran olarak duyurulan ihale tarihi, 6 Temmuz olarak belirlendi.

Bu kapsamda ihale için son başvuru tarihi de 28 Haziran'dan 5 Temmuz'a ötelendi.

Muhammen bedeli 35 milyon 170 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

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