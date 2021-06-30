Naksan Plastik'in taşınmazına yönelik ihale tarihi ertelendi

TMSF'nin Naksan Plastik Yenibosna Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına ilişkin süre uzatım ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, şirketin Yenibosna'da bulunan 3 bin 436,32 metrekarelik taşınmazı ile muhdesatından oluşan bütünlüğün satışına ilişkin daha önce 30 Haziran olarak duyurulan ihale tarihi, 6 Temmuz olarak belirlendi.

Bu kapsamda ihale için son başvuru tarihi de 28 Haziran'dan 5 Temmuz'a ötelendi.



Muhammen bedeli 35 milyon 170 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

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