Öncelik enflasyon ve cari açık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12. Kalkınma Planı’nı ekimde Meclis'e sunmayı planladıklarını açıklayarak, “Cari açığı büyümenin önünde engel olmaktan kaldıracağız” dedi. Enflasyonla mücadelede etkin ve kararlı adımlar atacaklarının altını çizen Yılmaz, para ve maliye politikasıyla finansal istikrarın pekiştirileceğini belirtti. Yeni dönemin ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında yapıldı. Ekonomi yönetiminin tam kadro katıldığı toplantıda yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da yer aldı.

İNSAN ODAKLI KALKINMA

Ekonominin genel görünümü ve önümüzdeki dönemin yol haritasının masaya yatırıldığı EKK toplantısı sonrası alınan kararları Cevdet Yılmaz açıkladı. Yılmaz, “Yeni dönemde, para politikasının yanı sıra maliye politikası ve yapısal reformlar ile Türkiye finansal istikrarını pekiştirecek, insan odaklı kalkınmasını sürdürecektir. Serbest piyasa kuralları içinde ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırıcı adımlar atmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

CARİ AÇIK ENGEL OLMAKTAN ÇIKACAK

İstikrar ve güven içinde büyüme, istihdamı artırma ve büyümenin nimetlerini adaletle paylaşmanın temel amaç olduğunu vurgulayan Cevdet Yılmaz, bu amaca dönük olarak; yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerini gerçekleştirirken, cari açığı sürdürülebilir büyümenin önünde bir engel olmaktan çıkarmaya kararlı olduklarını duyurdu. Yılmaz, bu doğrultuda teknolojik atılımlarını devam ettirerek, katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerle ihracat ve turizm gelirlerini de geliştiricekleri mesajını verdi.

FİYAT ARTIŞINA KARŞI ETKİN ADIMLAR

Dünyanın ve bölgenin, çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya olduğu, zorluklar kadar fırsatların da ortaya çıktığı bir dönemden geçildiğinin altını çizen Yılmaz, “İstikrar ve güven içinde, güçlü liderlik ve tutarlı politikalar seti ile zorlukları aşacak ve fırsatları ülkemizin menfaatleri doğrultusunda değerlendireceğiz” ifadesini kullandı. Seçim beyannamesinde ortaya konan politika ve vaatleri, plan, program ve eylem planları ile hayata geçireceklerine değinen Yılmaz, “Bir yandan yaşadığımız depremlerin yaralarını sararken, diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadele konusunda etkin ve kararlı adımlar atacağız” diye konuştu.







