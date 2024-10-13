Otomotiv satışlarında yeni dönem: Artık tamamen değişti yılbaşında zorunlu olacak

Otomotiv satışlarında yeni dönem yıl başında başlıyor
Ticaret Bakanlığı, taşınmazların ticaretine ilişkin ilan platformlarındaki emlakçılara yönelik doğrulama yükümlülüğü getirerek bakanlıkça oluşturulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) detayları ortaya çıkmaya başladı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, doğrulanmış ilan uygulamasının yıl başında zorunlu olacağını belirterek, "Konut ilanı verecek kişiler e-ilan sitesine girmeden, e-Devlet üzerinden konutunu seçecek, oradan açılan pencereye hangi emlakçıya verecekse onun bilgi numaralarına girerek, ona yetki verecek. Bu sistemi aynı şekilde otomobilde de başlatıyoruz." dedi. Söz konusu düzenlemenin uygulanmaya başlamasıyla, yetki belgesi olmayanlar artık ilan girişi yapamayacak. Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan "doğrulanmış ilan" düzenlemesiyle; tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlardan doğan fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Selçuklu Kongre Merkezi'nde MÜSİAD'ın düzenlediği, Türkiye Yüzyılı'nda Otomotiv ve Enerji Vizyonu Toplantısı'nda
ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Doğrulanmış ilan uygulamasının yıl başında zorunlu olacağını belirten Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan,
"Konut ilanı verecek kişiler e-ilan sitesine girmeden, e-Devlet üzerinden konutunu seçecek, oradan açılan pencereye hangi emlakçıya verecekse onun bilgi numaralarına girerek, ona yetki verecek. Bu sistemi aynı şekilde otomobilde de başlatıyoruz."
dedi.
Otomotiv sektöründe tarihi rekor
Otomotiv sektöründe tarihi rekor
İhracatta lokomotif bir role sahip olan otomotiv ana sanayi ihracatının 2023'te 19,4 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Gürcan,
"Yan sanayi dahil toplam ihracatımız ise 35 milyar doları aşmıştır. Otomotiv sektörü 2024 ocak-eylül döneminde yüzde 5,3'lük büyümeyle 26,9 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirdi.
Bu da tarihi bir rekordur."
dedi.
Yıl başında zorunlu olacak
Yıl başında zorunlu olacak
Otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısı oluşturmaya yönelik çalışmaların süreceğini sözlerine ekleyerek ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirdiklerini vurgulayan Gürcan, şunları kaydetti:
- "Yani ilan sitesine girilen ilanların, TC kimlik numarası onaylanmış kişiler tarafından verilmesini, ayrıca yetki belgesi olan firmalar tarafından verilmesini sağladık. Konut da geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi. Yıl başında tamamıyla yürürlüğe girecek. Şu anda hibrit olarak devam ediyor. Konut ilanı verecek kişiler e-ilan sitesine girmeden, e-Devlet üzerinden konutunu seçecek, oradan açılan pencereye hangi emlakçıya verecekse onun bilgi numaralarına girerek, ona yetki verecek. Bu sistemi aynı şekilde otomobilde de başlatıyoruz. e- Devlet üzerinden girerek sahip olduğunuz aracın, ilanını vermekle ilgili bir çalışmamız var. O da bitmek üzere, önümüzdeki aylarda yürürlüğe girecek."
Doğrulanmış ilan nedir, nasıl yapılacak?
Doğrulanmış ilan nedir, nasıl yapılacak?
Vatandaşlar, e-Devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek, emlakçılar da aldıkları yetkiyle emlak portallarına ilan girebilecek. Söz konusu ilanlar
olarak yayımlanacak. Yeni uygulamada, sitelere gayrimenkul ilanı verilmesi süreci resmiyete dökülecek.
Düzenleme, tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amacıyla uygulanacak. Ayrıca, yetki belgesi olmayan emlakçıların ilan vermeleri engellenerek, kayıt dışı emlakçılıkla da mücadele edilecek.
EİDS ve emlak yetki belgesi nedir?
EİDS ve emlak yetki belgesi nedir?
EİDS, elektronik platformlarda ilan yoluyla taşınmaz pazarlayan kişinin kimlik bilgileri ile ilana konu taşınmazı pazarlama yetkisinin olup olmadığının doğrulanabildiği sistemdir.
Emlak yetki belgesi ise kişilerin taşınmaz ticareti yapabilmesine resmi olarak olanak sağlayan, ticaret il müdürlüklerince verilen evraktır.
Söz konusu belge, kişilerin emlak ofisi açmaya dair mesleki yeterliliğe sahip olduklarının kanıtı niteliğindedir.
Yetkilendirme süresi ne kadar olacak?
Yetkilendirme süresi ne kadar olacak?
e-Devlet yetkilendirme ekranında taşınmaz ve araç sahibi tarafından verilen yetkinin iptali mümkün olacak fakat yetkilendirmenin iptali halinde ilan otomatik olarak yayından kalkmayacak. İlanın yenilenmesi durumunda yetkilendirmeye ilişkin sorgulamalar tekrar gerçekleştirilecek.
Yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından yapılacak yetkilendirmenin süresi asgari 3 ay olacak, verilen yetkinin süresi taşınmaz sahibince aynı ekrandan uzatılabilecek.
Yetki belgesi olmayanlar ne yapacak?
Yetki belgesi olmayanlar ne yapacak?
Yeni düzenlemeyle yetki belgesiz emlak işletmeleri ilan girişi yapamayacak. Yetki belgesiz faaliyet gösteren emlak işletmelerinin,
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nde (EİDS) ilan verirken sorun yaşamamak ve idari yaptırıma maruz kalmamak için bu belgeyi alması gerekiyor.
#Ticaret Bakanlığı
#Elektronik İlan Doğrulama Sistemi
#doğrulanmış ilan
#Mahmut Gürcan