Özgür F-16’da ilk teslimat

ÖZGÜR Projesi kapsamında milli ve yerli çözümlerle seviye atlayan ilk F-16 uçakları Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi. Teslimatı, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir “Savunma sanayimizin yerli ve milli sistemlerle ÖZGÜR’leştirdiği ilk F-16’larımızı teslim ettik. Bundan sonra F-16’larımız çok daha ileri kabiliyetlere sahip, modernize olmuş şekilde Hava Kuvvetleri’mizin hizmetine devam edecek. Türkiye Yüzyılı’na armağan olsun” mesajıyla duyurdu. F-16 Yapısal İyileştirme Projesi ile envantere ilk giren F-16 Blok-30 uçaklarının yapısal ömrü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarılıyor.

2040’A KADAR ETKİN KULLANIM

ÖZGÜR Projesi, F-16 Blok-40/50 uçaklarına da uygulanacak. Bu sayede uçakların yapısal olarak 2040’lı yıllara kadar etkin kullanılması sağlanacak. Uçaklara milli ve yerli imkanlarla geliştirilen aviyonik kabiliyetler de entegre ediliyor. Bu sayede uçaklar “Viper” seviyesine ulaşacak. Özellikle görev bilgisayarı milli olduğu için savunma sanayii tarafından geliştirilen tüm teknolojik kabiliyetler uçaklara entegre edilebilecek. Milli görev bilgisayarı ve radar sayesinde uçaklardan milli mühimmat ve füzeler de atılabilecek.

ANKA-3

Uçmaya ramak kaldı

Türkiye’nin milli imkanlarla geliştirdiği insansız savaş uçaklarından ANKA-3, yüksek hızlı taksi testini başarıyla tamamladı. Tasarımı dolayısıyla oldukça düşük radar kesit alanına sahip olan ANKA-3, derin taarruz görevlerinde aktif rol oynayacak. Nisan sonunda hangardan çıkarak ilk taksi testine başlayan ANKA-3, son olarak hızlı taksi testini de sıkıntısız geçerek yakın zamanda uçacağı sinyalini verdi. Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde TUSAŞ tarafından üretilen ANKA-3, silah istasyonunun gövde içinde olması sayesinde düşük radar izine sahip. Saatte 800 kilometre hızı, 10 saat uçuş yapabilmesi ve 1200 kg faydalı yük kapasitesiyle ANKA-3 Türkiye’nin gücüne güç katacak.







