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Ekonomi

Özgür uçacak Çakır’la vuracak

Özgür modernizasyonuyla yerlileşen F-16’lara yerli mühimmat ve sistemler entegre edilebilecek. Özgür F-16’lar birçok kritik füze ve podla donatılacak.

Canberk Doğan
04:00 . 20/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Özgür F-16.

Özgür F-16.

Özgür Projesi’yle yenilenen F-16’lar Türk savunma sanayiinin ürettiği mühimmat ve füzeleri atabilecek. Mevcut F-16’ların önemli kısmında yabancı yazılım bulunduğu için milli ürünlerle entegrasyon anlamında sıkıntı yaşanıyordu. Yerli mühendislerin ürettiği radar ve bilgisayar sayesinde Özgür F-16’lar birçok kritik füze ve podla donatılabilecek. Normal şartlarda yerden atılmak üzere tasarlanan Atmaca gemisavar füzesi ile Gezgin seyir füzesi, hava platformlarından da kullanılabilecek. Bu mühimmatları atacak hava platformu Özgür Projesiyle modernize edilen F-16’lar olarak öne çıkıyor.

20 YERLİ SİSTEM

Operasyon esnasında saldırı ve savunma anında Özgür F-16’ya 20 sistem eşlik edecek. Taarruzi savunma ve müşterek harekât esnasında hava savunma unsurlarına karşı F-16 Edpod, Aselpod, Ehpod ve Eğitim Destek Podu ile donatılacak. Gezgin, Som, Laçin, Çakır, Akbaba, Atmaca, Teber-82, minyatür bomba, KGK-84, HGK, KGK-82 ve LGK-82 füzeleriyle de F-16’larda yerlilik artacak. Tübitak SAGE tarafından geliştirilen süpersonik füzeler Gökdoğan ve Bozdoğan da Özgür F-16’larda yer alacak. Öte yandan Türkiye’nin ilk ramjet itkili hava hava füzesi olan Gökhan da kullanıma alındığında F-16’lara güç katacak.



#F-16
#ÖZGÜR Projesi
#Savunma Sanayi
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