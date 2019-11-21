Ekonomi Popüler mesleklerin yüzde 70i bitecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Popüler mesleklerin yüzde 70’i bitecek

BUÜ öğretim görevlisi Tolga Bahadır Şimşek tarafından yürütülen “21. Yüzyılın Kazanımları ve Geleceğin Meslekleri” araştırmaya göre şimdiki popüler mesleklerin yüzde 70’i önemini kaybedecek. Araştırmalarından elde edilen verilere göre, 50 yıl sonra uzay doktoru, hemşiresi ve turist rehberi, hologram tasarımcısı, soyu tükenmiş türler uzmanı, bilgi mühendisleri olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kariyer rehberlik uzmanı Tolga Bahadır Şimşek tarafından yürütülen “21. Yüzyılın Kazanımları ve Geleceğin Meslekleri” adlı araştırma projesinde, bundan sonraki 20 yıldan 50 seneye kadar geçecek süreçte, şimdilerde hiç ismi duyulmamış mesleklerin öne çıkacağını ortaya koydu. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İnegöl Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi de olan Şimşek’in yürütücülüğündeki proje, Bursa, Balıkesir, Ankara ve İstanbul’daki 200 okulda 3 bin öğrenciyle saha araştırması yapılarak tamamlandı.

UZAY DOKTORU, HOLOGRAM TASARIMCILIĞI GİBİ ALANLAR ÇIKACAK

Çalışmasıyla ilgili bilgi veren Tolga Bahadır Şimşek, araştırmalarında ilginç sonuçlara ulaştıklarını belirterek, bu yıl ilkokula başlayan çocuklar üniversite çağına geldiğinde, şu anda yükseköğretimde revaçta olan bölüm ve mesleklerin yüzde 70’inin öneminin büyük ölçüde azalacağını öngördüklerini aktardı. Gelecek yıllarda, ismi duyulmamış mesleklerin yapılacağını vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti: “Yeni nesil meslekler arasında medya okur yazarlığı, soyu tükenmiş türler uzmanı, kentsel güvenlik koordinatörü, beyin implant uzmanı, yeni medya uygulamaları ve sosyal medya uzmanlığı yer alacak. Sanal modelleme uzmanı, güneş enerjisi teknisyeni, uzay doktoru, uzay hemşiresi, uzay turist rehberi, hologram tasarımcısı gibi alanlar, bu zamana kadar hayalini bile kuramadığımız, anlamlandıramadığımız yeni kariyer yollarını açan dünyanın en yeni meslek söylemleri olacaktır.”

SPESİFİK ALANLAR TERCİH EDİLECEK

  • Türk eğitim sisteminde, kodlama ve robotik sistemlerle ilgili derslerin müfredata alındığını hatırlatan Şimşek, uzay bilimleri, astronomi, havacılık, performans ve bilgi gibi diğer alanların da okutulmaya başlanacağını dile getirdi. Şimşek, bazı mesleklerin gelecek yıllarda önemlerini yitirerek, yerlerini yenilerinin alacağını bildirdi. Bu öngörülerini örneklerle açıklayan Şimşek, şunları kaydetti: “Şu anda makine, bilgisayar, endüstri mühendisliği gibi klasik tercih ettiğimiz, öğrencileri yönlendirdiğimiz bölümler artık tedavülden kalkacak. Daha spesifik şeyler konuşulacak. Yapay zeka, bilişim sistemleri ve insansız üretim gibi şeylerden söz edeceğiz. Ayrıca farklı ülkelerin eğitim sistemleriyle ilgili araştırmalarımız oldu. Şu anda Türkiye’de en fazla Finlandiya eğitim modeli konuşuluyor ama dünyada farklı ülkeleri de incelediğinizde özellikle Güney Kore, Singapur, Japonya ve Almanya gibi ülkelerin de eğitim sistemlerinin detaylı incelenmesini öneriyorum.”

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri açıklandı
FOTOĞRAF 21
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Washington merkezli bir iş tahmin sitesi olan Kiplinger'deki uzmanlar 773 popüler mesleği analiz ettiler ve gelecek için en iyi ve en kötü işleri belirlediler.
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GELECEĞİN EN KÖTÜ MESLEKLERİ 10. Telefon Operatörü
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9. Günlük İşçi
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8. Reklam pano görevlisi
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7. Fotoğraf İşlemcisi
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6. Projeksiyonist
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5. Ayakkabı Makine Operatörü
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4. Terzi
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3. Tekstil Makina İşletmeni
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2. Prefabrik Ev Oluşturucusu
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1. Saat Tamircisi
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GELECEĞİN EN İYİ MESLEKLERİ: 10. Fiziksel Terapist
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9. Hekim
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8. Doktor Yardımcısı
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7. Bilgi Güvenliği Analisti
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6. Bilgisayar Sistemleri Müdürü
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5. Pazarlama Araştırması Analisti
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4. Mali Yönetici
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3. Sağlık Hizmetleri Müdürü
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2. Hemşire Uygulayıcısı
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1. Uygulama Geliştiricisi
Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri açıklandı
Dünya Ekonomik Forumu'ndaki uzmanlar, teknoloji ve otomasyon araştırmaları sonucunda 2022'de küresel olarak 133 milyon yeni iş oluşacağını tahmin ediyor. Aynı zamanda, düşük teknolojili işler ortadan kalktıkça 75 milyon iş kaybı da yaşanacak.


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