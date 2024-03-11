Rayların yeni rotası Karaelmas

Karaelmas Ekspresi 14 yıl aranın ardından raylara indi. Batı Karadeniz’in yeşil bitki örtüsü ve mavi denizini görme fırsatını sunacak olan tren seferleri, Doğu Ekspresi'nden sonra turizme yeni bir soluk getirecek. Ankara-Zonguldak arasında 484 kilometrelik hatta, haftada gidiş ve geliş olmak üzere iki sefer düzenlenecek. Yeni rotada yolculuk 3 gün sürecek.

HER DURAĞI AYRI BİR RENK

Türkiye'nin yeni turistik treni, 12 Nisan'da başlayacak seferleri öncesinde, 8 Mart Cuma günü Ankara'dan tanıtım turuna çıktı. İlk durak Kalecik oldu. Burada seyahatseverleri Kızılırmak nehri manzarası ile dünya mirası listesine giren meşhur Kalecikkarası üzüm bağları karşıladı.

YEŞİL VE MAVİNİN KESİŞTİĞİ YER

Ziyaretçileri bekleyen diğer bir adres ise Çankırı Tuz Mağarası'ydı. Mağarada hayvan fosilleri görülebiliyor. Çankırı’nın ardından Çerkeş’te duran tren, tarihi evleri görme ve gastronominin tadına bakma imkanı sundu. Karabük garından Safranbolu’ya hareket eden tren, yolcuları UNESCO tarafından kültür mirası listesine alınan Safranbolu evlerine ve Osmanlı’dan kalan tarihi hanlara götürdü. Daha sonra Karabük’ten ayrılan ekspresin Zonguldak’a yaklaşması ile deniz manzarası kendisi gösterdi. Karabük’ten itibaren Zonguldak sınırlarına kadar ormanların içinden birbirlerini takip eden akarsular, çay, küçük göletler ve nehirler yolculara eşlik etti.

MADEN DENEYİMİ SUNUYOR

Zonguldak’ta Avrupa Endüstri Mirası Rotası üyesi olan, Türkiye'nin ilk ve tek maden müzesinde kömür deneyim ocağına inilebiliyor. Ardından Gökgöl Mağarası'nı gezen ekspres yolcuları milyonlarca yıllık mercan fosillerine şahitlik edip, yeraltı sularının geçişini izleyebiliyor. Son olarak Eskipazar ilçesine uğrayan Karaelmas Ekspresi, Roma dönemine ait olan Hadrianapolis antik kentine geçti. Tren daha sonra Ankara’ya dönerek tanıtım turunu tamamladı.

Potansiyeli büyük

Karaelmas Ekspresi'nin tanıtım turuna katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, vatandaşların ilgisine göre seferleri yoğunlaştıracaklarını belirtti. Alpaslan, "Tarihi ve kültürel varlıkların çok zengin olması cazibeyi daha da artırıyor. Bölgenin potansiyeli büyük” ifadelerini kullandı.

Dedemin hayaliydi

İlk yolculukta bulunan isimlerden olan AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da ekspresin hayata geçmesi konusunda şunları kaydetti: “Uzun soluklu bir planlama oldu. Benim kendi köyümün önünden de geçiyor. Rahmetli dedemin de hayaliydi bu trenin harekete geçmesi. Turizm odaklı bir kalkınma modeli olacak” dedi.







