Satışlarda dizeli geçti: Otomotivin yeni gözdesi plug-in hibrit

Opel yenilediği Mokka ve Grandland modelinin plug-in hibrit modelinin dünya tanıtımını İspanya’nın Mallorca şehrinde gerçekleştirdi. Yeni modellere dair değerlendirmede bulunan Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, sektörün yeni gözdesinin plug-in hibrit modeller olduğunu belirtti.

YÜZDE 30’LUK ÖTV TEŞVİK NİTELİĞİNDE

Plug-in hibrit (şarj edilebilir hibrit) modellerin Avrupa’da da yoğun talep gördüğünü Grandland ve Astra modellerinin bu pazarda bu motor seçeneklerinin yoğun talep gördüğünü belirten Yantaç, “Türkiye pazarında ise 2025 yılı itibarıyla düşük emisyonlu motor seçeneklerine odaklanmayı planlıyoruz. Bu yıl içerisinde, elektrikli ve hibrit motorların toplam satışlarımızın yüzde 35'ini oluşturmasını hedeflemekteyiz. Yüzde 30 bareminde yer alan plug-in hibritler bu motor seçeneğinin Türkiye’deki büyümesini destekleyecek ve kullanıcıların hibrit ve elektrikli araçlara geçişini hızlandıracaktır. Bu anlamda potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. ÖTV oranı yüzde 30 seviyelerinde kaldığı sürece benzinli motor seçeneklerinden plug-in hibrit motor seçeneklerine, belli oranda geçiş öngörüyoruz” açıklamasını yaptı.

MOKKA’NIN YÜZÜ TAZELENDİ

Alman otomobil üreticisi Opel’in cesur ve yalın tasarım diliyle güncellenen modeli Mokka, Türkiye’de 2 farklı donanım seçeneği ile ilk etapta 1.2 litrelik turbo benzinli motor ve AT8 otomatik şanzıman kombinasyonuyla 1 milyon 604 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Yeni Mokka, ülkemizde 130 beygir gücünde ve 230 Nm maksimum torka sahip motorla geliyor. 130 beygirlik motor, 0-100 km/s hızlanmasını 9,2 saniyede tamamlıyor ve 200 km/s maksimum hıza ulaşıyor.

GRANDLAND’A TAM HİBRİT SEÇENEĞİ GELDİ

Alman otomobil üreticisi Opel’in SUV’daki amiral gemisi Grandland yeni nesliyle Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni Opel Grandland, ilk etapta hem 1.2 litre 136 beygirlik turbo benzinli motor 21 HP (15,6 kW) ve 6 ileri çift kavramalı elektrikli şanzımanla kombine edilen hibrit versiyonun yanı sıra 73 kWsa (net kapasite) batarya kapasitesine sahip ve yaklaşık 504 kilometre menzil (WLTP’ye göre) sunan 210 beygirlik elektrikli versiyonuyla yollara çıkmaya başladı. 48 V hybrid teknolojisine sahip versiyonda Edition ve GS, elektikli versiyonda ise GS donanım seviyesi ile yollara çıkan yeni Opel Grandland, hybrid motor seçeneğinde 2 milyon 50 bin liradan elektrikli versiyonunda ise 1 milyon 804 bin liradan başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.







