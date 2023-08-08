Savunma yeniden yükselişte

Dünya savunma sanayii devleri arasına Türkiye’den dört firma girdi. Türk savunma sanayii ihracat başarısı yanında yeni ürün ve projeleriyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Yeni nesil savunma teknolojilerinden özellikle İHA ve SİHA'larla dikkat çeken sektör ürün çeşitliliğini de artırıyor. Defense News Top 100 listesinin 2023 yılı sonuçlarına göre savunma sektöründeki şirketlerin başarısı sürüyor. ABD'li savunma sanayii sitesi Defense News tarafından her yıl güncellenen "Defense News Top 100" listesi açıklandı.

LİSTEDE ÜST SIRALARA TIRMANIŞ

Listede geçen yıl 49’uncu sırada yer alan Aselsan 47’nci sıraya, 67’nci sırada yer alan TUSAŞ 58’nci sıraya, 86’ncı sırada yer alan Roketsan da 80’nci sıraya yükseldi. ASFAT ise ilk defa listeye girerek 100’ncü sırada kendine yer buldu.

2020'DEKİ LİSTEDE 7 KURUM YER ALDI

2020 yılında Aselsan, TUSAŞ, Havelsan, Roketsan, STM, FNSS ve BMC'nin yer aldığı 7 Türk firması söz konusu listeye girmişti. 2021'de 2, 2022'de 3 firmayla listede yer alan Türk savunma sanayii, 4 firmayla 2023'te yeniden yükselişe geçmiş oldu. 24 ülkenin bulunduğu listedeki 100 şirketin yarısını ABD menşeli şirketler oluşturdu. Onu, 5 şirketle İngiltere, ardından 4 şirket ile de Türkiye Fransa ve Çin takip etti. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol şirketin başarısına ilişkin, “Çıtamızı yükseltmenin gururunu yaşıyoruz. Listedeki yerimiz, Türk savunma sanayisinin kat ettiği mesafeyi global arenada taçlandırdığımızın kanıtı” dedi.

GELİR ARTIŞI DA DİKKAT ÇEKİYOR

Listede 2021 ve 2022 yıllarının gelir oranı da yer alıyor. Listeye 58. sıradan giren TUSAŞ, 2021 yılında 1.3 milyar dolar olan gelirini 2022 yılında 1.48 milyar dolara yükseltti. Roketsan’ın 2021 yılında 814 milyon dolar olan geliri 2022 yılında 873 milyon dolara yükseldi. ASFAT ise 2021 yılında 177 milyon dolar gelir açıklarken 2022’de bu tutarı 443 milyon dolara çıkartarak sıçrama yaptı.

ASFAT İLK KEZ İLK 100’E GİRDİ

ASFAT A.Ş., Türkiye’nin savunma sanayii alanında çeşitli faaliyetleri yürüten bir devlet şirketi olarak biliniyor. ASFAT A.Ş., Türkiye’nin savunma sanayiindeki yükselen yıldızı olarak, ulusal güvenliğe katkı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda uluslararası arenada da önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor. Firma, farklı modernizasyon projeleri de yapıyor.







