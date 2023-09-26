Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizsiz evlilik kredisi için Meclis'e kanun teklifi sunacaklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 genel seçimleri öncesinde, AK Parti seçim beyannamesinde duyurulan 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisi için müjde verdi.
Evlilik kredisi geliyor: Meclis'in takdirine sunuyoruz
"Evlenecek gençlerin ekonomik açısından desteklemek amacı ile yaptığımız çalışmamızı tamamladık. Aile ve Gençlik bankasına dair teklifimizi Meclis'in takdirine sunacağız. Aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve bu projeleri yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Pilot proje olarak bu uygulamayı deprem bölgesinde başlatacağız."