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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan evlilik kredisi müjdesi: Meclis'in takdirine sunuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim vaadi olarak sunulan faizsiz evlilik kredisi projesi için çalışmaları tamamladıklarını bildirdi. "Aile ve Gençlik Bankasına dair kanun teklifini Meclis'in takdirine sunacağız." diyen Erdoğan, " Pilot proje olarak bu uygulamayı deprem bölgesinde başlatacağız" dedi.

Hüseyin Berk
19:34 . 26/09/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizsiz evlilik kredisi için Meclis'e kanun teklifi sunacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizsiz evlilik kredisi için Meclis'e kanun teklifi sunacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 genel seçimleri öncesinde, AK Parti seçim beyannamesinde duyurulan 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisi için müjde verdi.



Evlilik kredisi geliyor: Meclis'in takdirine sunuyoruz

Faizsiz evlilik kredisi projesi için çalışmaları tamamladıklarını bildiren Erdoğan,
"Aile ve Gençlik Bankasına dair kanun teklifini Meclis'in takdirine sunacağız."
dedi.
Erdoğan açıklamasında şunları söyledi:

"Evlenecek gençlerin ekonomik açısından desteklemek amacı ile yaptığımız çalışmamızı tamamladık. Aile ve Gençlik bankasına dair teklifimizi Meclis'in takdirine sunacağız. Aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve bu projeleri yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Pilot proje olarak bu uygulamayı deprem bölgesinde başlatacağız."


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Türkiye'ye dost olan kazanır husumet besleyen kaybeder
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Türkiye'ye dost olan kazanır husumet besleyen kaybeder

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası millete sesleniş konuşması yaptı. Cumhurbaşkanu Erdoğan üniversiteli gençlere verilecek vergisiz telefon ve bilgisayar desteğine dair detayları aktardı. Erdoğan yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanının pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulanacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Olmazların hepsi denendikten sonra onlar da gelip Türkiye'nin kapısını çalacaklardır. Bizi rakip görenler tek taraflı dayatmalarla masaya çıkmaya, masanın üstünde tepinmeye çalışıyorlar. Coğrafya kaderdir sözü sadece bizi bağlamıyor. Kim hangi oyunu kurarsa kursun oyunları boza boza yolumuza devam ediyoruz, edeceğiz. Türkiye'ye dost olan kazanır husumet besleyen kaybeder. Her ne kadar kimi zaman bedel ödemek zorunda kalsak da uzun vadede kazanan Türkiye olmuştur" ifadelerini kullandı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Meclis
#faizsiz evlilik kredisi
#Kredi
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