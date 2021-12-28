Bakan Kasapoğlu'ndan öğrencilere 'burs-kredi' müjdesi: Bin 950 lira bu gece hesaplara yatacak

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından milyonlarca öğrencinin beklediği haberi duyurdu. İlk defa burs veya kredi alacak öğrenciler; ekim, kasım ve aralık aylarının ödemelerini bu gece alacak.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:
- "İlk defa GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurusu yapan öğrenci arkadaşlarımıza müjde!
- Ekim, kasım ve aralık ayı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi ödemeleri bu gece itibarıyla hesaplarınızda olacak.
- Tüm gençlerimize hayırlı olsun."
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ DE ÜÇ AYLIK ÜCRETİ ALACAK
Yapılan açıklamada yer alan infografikte, yüksek lisans öğrencilerinin 3 bin 900 lira, doktora öğrencilerinin ise 5 bin 850 lira alacağı belirtildi.
Açıklamada, yeni dönemde 177 bin 842 öğrencinin burs, 238 bin 229 öğrencinin ise kredi alacağı ifade edildi.