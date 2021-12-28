Ekonomi Bakan Kasapoğlundan öğrencilere burs-kredi müjdesi Bin 950 lira bu gece hesaplara yatacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kasapoğlu'ndan öğrencilere 'burs-kredi' müjdesi: Bin 950 lira bu gece hesaplara yatacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla,

ilk defa burs veya kredi alacak öğrencilerin; ekim, kasım ve aralık aylarının ödemelerini (toplamda bin 950 lira) bu gece alacağını duyurdu.

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Son dakika haberi: ​2022 Kredi ve Burs ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Ekim Kasım Aralık burs kredi ödemeleri birlikte mi ödenecek?
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Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından milyonlarca öğrencinin beklediği haberi duyurdu. İlk defa burs veya kredi alacak öğrenciler; ekim, kasım ve aralık aylarının ödemelerini bu gece alacak.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

  • "İlk defa GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurusu yapan öğrenci arkadaşlarımıza müjde!
  • Ekim, kasım ve aralık ayı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi ödemeleri bu gece itibarıyla hesaplarınızda olacak.
  • Tüm gençlerimize hayırlı olsun."

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ DE ÜÇ AYLIK ÜCRETİ ALACAK

Yapılan açıklamada yer alan infografikte, yüksek lisans öğrencilerinin 3 bin 900 lira, doktora öğrencilerinin ise 5 bin 850 lira alacağı belirtildi.

Açıklamada, yeni dönemde 177 bin 842 öğrencinin burs, 238 bin 229 öğrencinin ise kredi alacağı ifade edildi.

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