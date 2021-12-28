Bakan Kasapoğlu'ndan öğrencilere 'burs-kredi' müjdesi: Bin 950 lira bu gece hesaplara yatacak

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından milyonlarca öğrencinin beklediği haberi duyurdu. İlk defa burs veya kredi alacak öğrenciler; ekim, kasım ve aralık aylarının ödemelerini bu gece alacak.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İlk defa GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurusu yapan öğrenci arkadaşlarımıza müjde!

Ekim, kasım ve aralık ayı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi ödemeleri bu gece itibarıyla hesaplarınızda olacak.

Tüm gençlerimize hayırlı olsun."

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ DE ÜÇ AYLIK ÜCRETİ ALACAK

Yapılan açıklamada yer alan infografikte, yüksek lisans öğrencilerinin 3 bin 900 lira, doktora öğrencilerinin ise 5 bin 850 lira alacağı belirtildi.

Açıklamada, yeni dönemde 177 bin 842 öğrencinin burs, 238 bin 229 öğrencinin ise kredi alacağı ifade edildi.