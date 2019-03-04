Ekonomi Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enflasyon rakamları açıklandı - İşte ​Şubat ayı enflasyon oranı

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçtiğimiz ay enflasyonda beklentilerin altında yüzde 0,16 artış gerçekleşti. Ekonomistler şubatta Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 0,45 artmasını bekliyordu. Enflasyon Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,06 artmış, TÜFE'de yıllık yüzde 20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 artış gerçekleşmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,16 artış gösterdi.

  • Enflasyon bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,93 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %2,48 ile sağlık grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan, eğitimde %1,64, gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,90, lokanta ve otellerde %0,87 ve ulaştırmada %0,71 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %4,81 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan çeşitli mal ve hizmetlerde %0,39, eğlence ve kültürde %0,37 ve haberleşmede %0,34 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %29,25 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %28,08, ev eşyası %27,59, eğlence ve kültür %20,43 ve lokanta ve oteller %19,79 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %0,15 düştü

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,15 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,48 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,70 artış gerçekleşti.

  • Şubat 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 29 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 235 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 154 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Kurtboğan cinsi çoban köpekleri 100 bin TL'ye satılıyor
FOTOĞRAF 17
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Karaköprü ve Bozova ilçelerinde özel barınaklarda yetiştirilen 'guregh' olarak adlandırılan 'kurtboğan' cinsi çoban köpekleri, özenle kaynatılan tavuk kemikleriyle besleniyor.
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'Çobanların sadık dostu' diye bilinen, güçlü ve iri cüsseleri ile dikkat çeken köpekler, son yıllarda bölgede geçim kaynağı olmaya başladı. Bozova'nın Kesmetaş Mahallesi'nde çiftlik kuran Süleyman Ak, özel yetiştirdiği köpekleri yurt içine ve çoğu Orta Doğu ülkeleri olmak üzere yurt dışına sattıklarını söyledi.
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'Guregh' köpeklerin, çobanların vazgeçilmez dostu olduğunu kaydeden Ak, Biz burada, sıcak bölge ikliminde yaşayan 'guregh' köpeklerini yetiştiriyoruz. Köpeklerimizi mama ve kaynatılmış tavuk kemiğiyle çocuk gibi besliyoruz. Bizim bu cins köpeklerimiz, çobanların en sadık köpeğidir. Sürüyü kurtlardan koruyor.
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Burada yetiştirdiğimiz köpeklerin fiyatı 3 bin liradan başlıyor ve çok iyi ırk olursa 100 bin liraya kadar satılabiliyor.
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Köpeklerimiz nerdeyse araba fiyatına satılıyor. Hatta bir müşterimiz geldi, arabasını bırakıp, 'Şero' isimli köpeğimize talip oldu; ama biz teklifi kabul etmedik. Köpeklerimize birçok kentten talep var. Ayrıca çoğu Arap şeyhleri olmak üzere yurt dışına da köpeklerimizi gönderiyoruz dedi.
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Ürkütücü sesiyle çevreye da korku salan 'guregh' köpeklerin, insanlarla kısa sürede yakınlık kurduğunu dile getiren besicilerden Ahmet Demir ise bu hayvanların bulunduğu ortama kimsenin yaklaşamadığını kaydetti.
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Öte yandan barınaklarda beslenen köpekler, zaman zaman çiftlikte birbiriyle dövüşmesi nedeniyle zor anlar yaşattığı için sahiplerince zincirle kafeslerine bağlanarak, saldırgan tavırları engellenmeye çalışılıyor.
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Kurtboğan cinsi çoban köpekleri 100 bin TL'ye satılıyor
Şanlıurfa'da, besicilerin yanından ayırmadığı ve bölgede 'guregh' olarak adlandırılan 'kurtboğan' cinsi çoban köpekleri, otomobil fiyatına satılıyor. Yetiştiricileri, güçlü ve iri cüsseleri ile dikkat çeken, 100 bin liraya kadar satılabilen köpeklerin Orta Doğu ülkelerinden de talep edildiğini söyledi.

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