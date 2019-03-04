Enflasyon rakamları açıklandı - İşte Şubat ayı enflasyon oranı
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Piyasaların merakla beklediği Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçtiğimiz ay enflasyonda beklentilerin altında yüzde 0,16 artış gerçekleşti. Ekonomistler şubatta Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 0,45 artmasını bekliyordu. Enflasyon Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,06 artmış, TÜFE'de yıllık yüzde 20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 artış gerçekleşmişti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,16 artış gösterdi.
Enflasyon bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,93 artış gerçekleşti.
Aylık en yüksek artış %2,48 ile sağlık grubunda oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan, eğitimde %1,64, gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,90, lokanta ve otellerde %0,87 ve ulaştırmada %0,71 artış gerçekleşti.
Aylık en fazla düşüş gösteren grup %4,81 ile giyim ve ayakkabı oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan çeşitli mal ve hizmetlerde %0,39, eğlence ve kültürde %0,37 ve haberleşmede %0,34 düşüş gerçekleşti.
Yıllık en fazla artış %29,25 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti
TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %28,08, ev eşyası %27,59, eğlence ve kültür %20,43 ve lokanta ve oteller %19,79 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %0,15 düştü
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,15 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,48 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,70 artış gerçekleşti.
Şubat 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 29 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 235 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 154 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.