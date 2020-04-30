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Ekonomi Talep patlaması fiyatları vurdu Sebze ve meyve fiyatlarında büyük artış
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Talep patlaması fiyatları vurdu: Sebze ve meyve fiyatlarında büyük artış!

Türkiye'de tedarik zinciri sorunsuz işlemesine rağmen son iki haftadır sebze ve meyve fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. Özellikle salatalık, çilek ve biber gibi ürünlerde fiyatlar neredeyse iki katına çıktı. Pazar ve marketlerdeki fiyat artışının talep patlamasından kaynaklandığını belirten Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ürünlere karşı ciddi talep var. Hallerde son iki gündür ciddi yoğunluk yaşandı ama aynı yoğunluğun bugün olmayacağı öngörülüyor. Ürünlerimiz bol, vatandaşımız endişe etmesin" dedi.

Hasan Hız Yeni Şafak
31 ilde sebze ve meyve ürünlerine olan yoğun talep fiyatlardaki artışı beraberinde getirdi.
31 ilde sebze ve meyve ürünlerine olan yoğun talep fiyatlardaki artışı beraberinde getirdi.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanması sebze ve meyve fiyatlarını yukarı yönde etkiledi.

Market ve pazarlarda bazı ürünlerin fiyatları iki hafta öncesine göre iki katına çıktı. Salatalık, çilek, muz ve biber gibi ürünlerde ciddi artış gözlemlendi.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 31 ilde tedarik zinciri sorunsuz işlemesine rağmen, sebze ve meyve fiyatlarındaki artış soru işaretlerine neden oldu.

Yeni Şafak'ın sorularını yanıtlayan Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, hallerde ciddi yoğunluk yaşandığını hatırlatarak, fiyatların yoğun talep nedeni ile artığını söyledi.

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan.

FİYATLAR BUGÜN DÜŞECEKTİR

Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak vatandaşların her ürüne karşı yoğun talebinin olduğunun altını çizen Tavşan, "İnsanlar evlerde olduğu zaman yoğun talep oluyor. İki gündür hallerde ciddi yoğunluk vardı, bugün aynı yoğunluğun olmayacağını öngörüyoruz. Fiyatlar düşecektir." diye konuştu.

ÜRÜN VE TEDARİK ZİNCİRİNDE SIKINTI YOK!

Türkiye'de ürün ve tedarik konusunda sıkıntı olmadığını belirten Tavşan, "Şu an her şey sorunsuz gözüküyor. Soğanın yenisi çıktı, ürün sıkıntımız yok. Limonda iç piyasadaki yoğun talep nedeniyle ihracat kısıtlamasına gidildi. Limoncuların 'çürüme olabilir' gerekçesi ile açılmasına yönelik talebi var. Bunu bir süre açabilirler" dedi.

DEPOLAMA GİBİ DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL

Türkiye'de stoklama ve depolamanın yapılmadığının altını çizen Tavşan, "Patates, soğan ve limon gibi ürünler depoya alınmak zorunda. Bir daha çıkana kadar ürün bulamayız. Şu an stokçuluk gibi olumsuz bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

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