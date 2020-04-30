Talep patlaması fiyatları vurdu: Sebze ve meyve fiyatlarında büyük artış!

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanması sebze ve meyve fiyatlarını yukarı yönde etkiledi.

Market ve pazarlarda bazı ürünlerin fiyatları iki hafta öncesine göre iki katına çıktı. Salatalık, çilek, muz ve biber gibi ürünlerde ciddi artış gözlemlendi.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 31 ilde tedarik zinciri sorunsuz işlemesine rağmen, sebze ve meyve fiyatlarındaki artış soru işaretlerine neden oldu.

Yeni Şafak'ın sorularını yanıtlayan Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, hallerde ciddi yoğunluk yaşandığını hatırlatarak, fiyatların yoğun talep nedeni ile artığını söyledi.

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan.

FİYATLAR BUGÜN DÜŞECEKTİR

Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak vatandaşların her ürüne karşı yoğun talebinin olduğunun altını çizen Tavşan, "İnsanlar evlerde olduğu zaman yoğun talep oluyor. İki gündür hallerde ciddi yoğunluk vardı, bugün aynı yoğunluğun olmayacağını öngörüyoruz. Fiyatlar düşecektir." diye konuştu.

ÜRÜN VE TEDARİK ZİNCİRİNDE SIKINTI YOK!

Türkiye'de ürün ve tedarik konusunda sıkıntı olmadığını belirten Tavşan, "Şu an her şey sorunsuz gözüküyor. Soğanın yenisi çıktı, ürün sıkıntımız yok. Limonda iç piyasadaki yoğun talep nedeniyle ihracat kısıtlamasına gidildi. Limoncuların 'çürüme olabilir' gerekçesi ile açılmasına yönelik talebi var. Bunu bir süre açabilirler" dedi.

DEPOLAMA GİBİ DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL

Türkiye'de stoklama ve depolamanın yapılmadığının altını çizen Tavşan, "Patates, soğan ve limon gibi ürünler depoya alınmak zorunda. Bir daha çıkana kadar ürün bulamayız. Şu an stokçuluk gibi olumsuz bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

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