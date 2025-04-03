TANAP'ın altyapısı kapasite artışına hazır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans Adriyatik Boru Hattı'nda (TAP) Azerbaycan'ın 2027'ye kadar Avrupa'ya ihraç ettiği gaz miktarını 2 katına çıkarma hedefine yönelik altyapının hazır olduğunu bildirdi. Azerbaycan Resmi Devlet Televizyonu AZTV'ye konuşan Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki enerji iş birliğinin dünyaya örnek olduğunun altını çizdi.