TANAP'ın altyapısı kapasite artışına hazır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans Adriyatik Boru Hattı'nda (TAP) Azerbaycan'ın 2027'ye kadar Avrupa'ya ihraç ettiği gaz miktarını 2 katına çıkarma hedefine yönelik altyapının hazır olduğunu bildirdi. Azerbaycan Resmi Devlet Televizyonu AZTV'ye konuşan Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki enerji iş birliğinin dünyaya örnek olduğunun altını çizdi.
YEŞİL ENERJİ KORİDORU İÇİN İMZALAR ATILIYOR
Yeşil enerji koridoru projesine de değinen Bayraktar, “Birkaç gün sonra Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasında anlaşma imzalayacağız. Elektrikte Türkiye ve Avrupa’nın enerji arz güvenliğine katkı yapacak projeyi hayata geçireceğiz” dedi.