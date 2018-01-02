Taşeron işçi için başvuru rehberi

Dilekçe ve başvuru formlarına beş adet vesikalık fotoğraf ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu eklenecek.

Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler için başvurular bugün başlayacak ve 11 Ocak’ta sona erecek. Başvuru, sınav, inceleme ve kesin listelerin asılmasının ardından hak kazananlar 2 Nisan'a kadar sürekli kadroya geçirilecekler.

Taşeron işçiler öncelikle bir başvuru formu dolduracak ve yanına bir de dilekçe ekleyecek. Bu belgeler 11 Ocak 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı idareye veya idarenin şirketine yazılı olarak başvuracak. Başvurular elden yapılacak. Belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

İŞTE BAŞVURU FORMU

SGK'DAN BELGE ALINACAK

Bu dilekçe ve başvuru formlarına beş adet vesikalık fotoğraf ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu eklenecek. Bunun yanında taşeron işçiler herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair beyanda bulunacak. Yani SGK'dan sosyal güvenlik aylığı almadıklarına dair bir belge alacaklar. Bu belgeyi de dilekçe ve başvuru formuna ekleyecekler.

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Sigortalılık başlangıç tarihi www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınarak tespit edilebilir.

TAŞERON İŞÇİLERE GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Başvuru sahipleri hakkında 12/1/2018 tarihinde 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine uygun olarak başvuru sırasında ilgili Yönetmelik ekindeki form doldurulmak suretiyle arşiv araştırması yapılması il valiliklerinden topluca istenecek. Arşiv araştırması yapılacak ilgilinin ikametgâh adresinin bulunduğu valilik esas alınacak. İlgili mercilerden intikal eden arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi tespit komisyonunca yapılacak.

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