EkonomiTaşeron işçi için başvuru rehberi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Taşeron kadroya başvurular nasıl yapılacak? İşte taşerona başvuru rehberi

Taşeron işçi için başvuru rehberi

Taşeron işçilerin kadroya geçme süreçleri bugün itibariyle başladı. Bugün başlayıp 11 Ocak'ta başvuru süresi bitecek olan taşeron işçiler sınava girecek, güvenlik soruşturmasından geçecek. 90 gün sonunda da taşeron işçilerin kadro işlemleri tamamlanacak. Peki taşeron işçiler nasıl başvuru yapacak, taşeron işçiler nereye başvuru yapacak? İşte taşeron işçilere özel başvuru rehberi.

Ayşe Begüm ÇelikkolYeni Şafak
Dilekçe ve başvuru formlarına beş adet vesikalık fotoğraf ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu eklenecek.
Dilekçe ve başvuru formlarına beş adet vesikalık fotoğraf ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu eklenecek.

Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler için başvurular bugün başlayacak ve 11 Ocak’ta sona erecek. Başvuru, sınav, inceleme ve kesin listelerin asılmasının ardından hak kazananlar 2 Nisan'a kadar sürekli kadroya geçirilecekler.

Taşeron işçiler öncelikle bir başvuru formu dolduracak ve yanına bir de dilekçe ekleyecek. Bu belgeler 11 Ocak 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı idareye veya idarenin şirketine yazılı olarak başvuracak. Başvurular elden yapılacak. Belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

İŞTE BAŞVURU FORMU

SGK'DAN BELGE ALINACAK

Bu dilekçe ve başvuru formlarına beş adet vesikalık fotoğraf ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu eklenecek. Bunun yanında taşeron işçiler herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair beyanda bulunacak. Yani SGK'dan sosyal güvenlik aylığı almadıklarına dair bir belge alacaklar. Bu belgeyi de dilekçe ve başvuru formuna ekleyecekler.

Sigortalılık başlangıç tarihi www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınarak tespit edilebilir.

TAŞERON İŞÇİLERE GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Başvuru sahipleri hakkında 12/1/2018 tarihinde 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine uygun olarak başvuru sırasında ilgili Yönetmelik ekindeki form doldurulmak suretiyle arşiv araştırması yapılması il valiliklerinden topluca istenecek. Arşiv araştırması yapılacak ilgilinin ikametgâh adresinin bulunduğu valilik esas alınacak. İlgili mercilerden intikal eden arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi tespit komisyonunca yapılacak.

Emeklinin 2018 zammı belli oluyor
EKONOMİ
Emeklinin 2018 zammı belli oluyor

İşte taşeron işçi sınavının detayları
EKONOMİ
İşte taşeron işçi sınavının detayları

Taşeron işçide kadro başvuruları başladı
EKONOMİ
Taşeron işçide kadro başvuruları başladı

ÖNERİLEN VİDEOLAR
4 PKK’lı yataklarından böyle alındı
TSK'nın eğittiği Özgür Suriye Ordusu askerlerinin Menbiç'i işgal eden PKK'lılara uykuda sızma yaptığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Semayı kaplayan bir feryat…
Suriye'de, Beşşar Esed rejimi katliamlarına devam ediyor. Ülkenin kuzeyindeki İdlib'in bazı köy ve beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti. Kefer Secne köyünde hayatını kaybeden küçük bir çocuğun ailesinin feryadı, ülkedeki içler acısı durumu bir kez daha gözler önüne serdi.
Bu da 'Karadenizli' Patron Bebek
Patron Bebek isimli animasyon filmine Karadeniz şivesiyle dublaj yapıldı. Oğuzhan Uzun isimli kişinin yaptığı dublajlı video görüntüleri izleyenleri gülümsetiyor. 3 bölümden oluşan video serisi sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
‘Dünya’da 2017…
Acı, gözyaşı, mücadele, direniş, ümit ve yolculuk… Özellikle Ortadoğu coğrafyası ve tüm dünyada zulüm, 2017'de de bitmedi!
Cenk Tosun'un gideceğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun'un Everton'a transfer olduğunu öğrenen minik Ahmet'in gözyaşlarına hakim olamaması izleyenleri duygulandırdı.
Dünyanın en sıradışı trafik polisi
Hindistan'da Michael Jackson hayranı bir polis, trafiği dans ederek kontrol ediyor. Sıradışı polisin videoları sosyal medyada oldukça popüler…
2017'de Kaybettiklerimiz
Bu sene sanat ve medya dünyasından birçok isim aramızdan ayrıldı. 2017'de hayatını kaybedenleri saygıyla ve rahmetle anıyoruz...


Kerim bebeğin diğer gözü de tehlikede
Esed rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden, kuşatma nedeniyle gerekli tedaviyi alamayan Doğu Guta'nın simgesi Kerim bebek, saldırı anında kafasına aldığı darbe ve kaybettiği sol gözünde biriken iltihap nedeniyle sağ gözünü de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler: El Cezeri
Yaptığı otomatik makineler ile günümüz mekanik ve sibernetik biliminin temelini atan, ilk robotu yapan ve çalıştıran Cezeri'yi Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimizde ele aldık.


Filistin'in cesur kızı: Ahed Tamimi
İsrail askerlerinin 19 Aralık'ta gözaltın aldığı Filistinli Ahed Tamimi için hazırlanan klip, Arap basınında büyük ilgi görüyor.
2018'de hayatımız değişecek
Yeni yıla sayılı günler kala 2018 için gündemde olan projeler ve düzenlemeler için de heyecan başladı. 2018 yılı istihdam seferberliğinin de devam edeceği bir yıl olacak. İşte 2018'de beklenen değişiklikler...
Jackson Follmann kazanın yaralarını sarıyor
Chapecoense takımının düşen uçağından kurtulan üç futbolcudan biri olan ve sağ bacağı kesilen Jackson Follmann, dostluk maçında sahaya çıktı.


"Türkiye, Türkiye'den daha fazlasıdır"
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı" projesinin tanıtım klibi yayınlandı. Klipte, Suriyeli mülteci bir kızın gözünden savaşın yol açtığı yıkım anlatılıyor.



Kudüs direnişinin sembolü: Cüneydi artık ailesinin yanında
Kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu. Cüneydi, gözaltı sırasında İsrail askerlerinden şiddet gördüğünü, kötü muameleye maruz kaldığını söyledi.
Erdoğan’ın ​Tunus ziyaretinde tek bayrak detayı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Beji Kaid Essibsi ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan iki liderin konuşmasında tek bayrak vurgusu dikkat çekti.


Edebiyatımızın ikinci 'Makber'i
Melankolik yapısı ve hüzün dolu şiirleriyle tanınan Ümit Yaşar Oğuzcan'ın en acıklı şiirlerinden biridir: Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Edebiyatımızın ikinci 'Makber'inin hikayesi...


Çad halkı Erdoğan'a seslendi: Afrika gençliğinin size ihtiyacı var
Cumhurbaşkanı Erdogan'ın Çad ziyareti öncesi caddeler, Türk ve Çad bayraklarıyla süslendi. Ziyaret nedeniyle başkentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Çadlı bir kadın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini anlattı.
‘Kahraman Adamlar’ miniklerin dünyasını renklendiriyor
Sosyal Hizmetler alanında yüksek lisans yapan Furkan Can, arkadaşlarıyla gittiği dezavantajlı çocukların bulunduğu mahallelerde etrafı süsleyerek gönüllü palyaçoluk yapıyor.
Suudi kanalında Osmanlı'ya küstah suçlama
Suudi Arabistan'da bir tartışma programında Orta Doğu'nun gidişatı konuşulurken konu Osmanlı-Türkiye ve Fahrettin Paşa'ya geldi. Medine'nin koruyucusu Fahrettin Paşa'ya ilişkin BAE Dışişleri Bakanı'nın paylaşımı hatırlatırken bu sözlere Suudi siyasi analist Amid el-Şehri, Osmanlı'nın hilafet devleti olmadığı, bölgede yaşananların sebebinin yine Osmanlı olduğunu söyleyerek bakana destek verdi.


Hartum Üniversitesi Rektörü Erdoğan'ı böyle takdim etti
Hartum Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri doktora takdim ettiği törende konuşan rektör Ahmed Süleyman, "Sayın Cumhurbaşkanı, bunlar Sudan'ın gençleridir. Seni bekliyorlardı. Seni uzaktan görüyor ve dinliyorlardı. Düşmanların karşısında dik durduğunuzu gördüler. Yeryüzünün tüm topraklarında zalimlerin karşısında dimdik durduğunuzu gördüler. Sizin zalimler karşısında, 'hayır, binlerce kere hayır' dediğinizi gördüler.” dedi.
Beşiktaş'ta Aras ve Boyko yolcu
Spor

Beşiktaş'ta Aras ve Boyko yolcu

Beşiktaş yönetimi, yeni forvet transferi için kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını düşürmeye çalışıyor.
Kudüs'e giden Gamze Özçelik'in mesajına beğeni yağmuru
Hayat

Kudüs'e giden Gamze Özçelik'in mesajına beğeni yağmuru

Oyuncu Gamze Özçelik, geçtiğimiz günlerde Kudüs'e gitti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamasının ardından dünya ayağa kalkarken, tepkilere destek veren Özçelik de soluğu Kudüs'te aldı. Özçelik, Kudüs ile ilgili şu sözleri paylaştı: "Şimdi her yerini kemiriyorlar, insanlığın verdiği bu sınav seni tükenmeye götürüyor Kudüs’üm. Rotamızı Kudüs’e çeviren Allah’ım, sen hiçbir şeyi boş yere yapmazsın. Hamd olsun."
Çöpte bulduğu altın dolu çantayı polise teslim etti
Gündem

Çöpte bulduğu altın dolu çantayı polise teslim etti

Bursa'da çöpte altın dolu çanta bulan güvenlik görevlisi, çantayı çöpten alarak polise teslim etti. Polisin incelemesinin ardından çantanın içinden 25 bin lira değerinde altın ve para çıktı.
Gaziantepspor'un son umudu Cenk Tosun'un transferi
Spor

Gaziantepspor'un son umudu Cenk Tosun'un transferi

Gaziantepspor Başkanı Huzeyfe Durmaz, transfer yapamayan ve faaliyetlerini durdurma kararı aldıkları kulübün transfer yapabilmesi için acil olarak ihtiyaç duyulan paranın 15 milyon TL olduğunu söyledi. Durmaz, transfer yapabilmek için ise son umutlarının Cenk Tosun'un Avrupa'ya transferinin gerçekleşmesi olduğunu ifade etti.
Oyuncu Selim Erdoğan'ı hassas terazi ele verdi
Hayat

Oyuncu Selim Erdoğan'ı hassas terazi ele verdi

Dizi ve sinema oyuncusu Selim Erdoğan (46), ‘uyuşturucu madde üretimi ve satışı’ suçundan yargılandığı davada 11 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Kararın kesinleşmesi ile birlikte Erdoğan 6 yıl 7 ay 20 gün tutuklu kalacak. Mahkemenin gerekçeli kararına göre, Erdoğan’ın evinde, hassas terazi, termometre ve esrar öğütme cihazı bulundu. Halen tutuklu olan Erdoğan, uyuşturucu kullandığını kabul etti ancak ticaretini yapmadığını söyledi.

KAPAT

YUKARI