Taşeron işçiye sözlü

Geçtiğimiz yılın sonunda hükümetin taşeron işçilere verdiği müjdeyle birlikte, taşeron işçiler için kadro maratonu başladı. Taşeron işçiler 2 Ocak'ta kadro başvurularını yapmaya başladı. Başcurular 11 Ocak Perşembe günü sona erecek. Bu tarihten sonra tespit komisyonu inceleme yapacak ve kadro almaya hak kazanan taşeron işçiler ilan edilecek. Bunun akabinde ise 24 Şubat ve 2 Mart arasında kesin bir liste ortaya çıkacak.

TAŞERON İŞÇİYE SINAV ZAMANI

3 Mart ile 22 Mart arasında da taşeron işçiler sınava girecek. Sınavla ilgili de işçiler heyecanlanmaya başladı. Çünkü sınav hem yazılı hem de sözlü olarak gerçekleştirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Eroğlu, taşeron işçilere yapılacak sınavın zor olmayacağını açıklamıştı.

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Resmi Gazete'de de yayımlanan sınav yönetmeliğine göre, sınava katılacakların görev yaptıkları alanlar dikkate alınarak farklı işlerde çalışanlara farklı yöntemde sınav uygulanabilecek.

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Yazılı sınav puanı 100 üzerinden değerlendirilecek. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan almak gerekecek. Sözlü ve uygulamalı sınavlarda adaylar “başarılı” ya da “başarısız” olarak belirlenecek. Aynı anda hem yazılı hem sözlü sınav yapılması durumunda, yazılıdan 50 puan alınmasının yanı sıra sözlüden de “başarılı” olunması gerekecek.

Sınavlarda başarılı olamayanlar, ilan tarihinden itibaren 4 gün içinde kuruma itiraz edecekler. İtirazlar, sınavı gerçekleştiren kurul tarafından değerlendirilecek.

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İŞTE SINAV TAKVİMİ

3-22 Mart: Sınavlar gerçekleştirilecek

23-26 Mart: Sınav kuruluna itiraz edilebilecek

27-31 Mart: İtirazlar incelenerek son liste hazırlanacak

2 Nisan: Kadroya geçişler tamamlanacak

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