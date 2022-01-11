Ekonomi TCDD 75 işçi alacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TCDD 75 işçi alacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü 75 işçi alımı yapacak.

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Haber Merkezi AA
TCDD 75 işçi alacak
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TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün "İstasyon Operasyon İşçisi Alım İlanı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'da bulunan iş yerlerine belirsiz süreli işçi olarak 75 istasyon operasyon işçisi alınacak.

Alım için belirtilen ön lisans programlarından mezun erkek adaylar başvuru yapabilecek. Adayların 36 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

İş gücü talebi 17 Ocak 2022'ye kadar İŞKUR'da yayımlanacak.

Evrak teslim tarihi ve yeri, sözlü sınav tarihi ve sonucunun da aralarında bulunduğu diğer detaylar TCDD'nin internet sitesinden (http://www.tcdd.gov.tr/) ilan edilecek.

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