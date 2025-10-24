Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Tera Holding'den büyük adım: Endonezya'da katılım bankası alımı için görüşmelere başlandı

Tera Holding'den büyük adım: Endonezya'da katılım bankası alımı için görüşmelere başlandı

12:3124/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Endonezya'da bir katılım bankası alımı için ön görüşmelere başladı
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Endonezya'da bir katılım bankası alımı için ön görüşmelere başladı

Türkiye-Endonezya ikili ilişkilerini de olumlu etkileyecek önemli bir atılım Tera Holding tarafından gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Tera Holding'in Endonezya'da bir katılım bankasını satın alımı için ön görüşmelere başladığı ve detayların KAP'a bildirildiği ifade edildi.

Tera Holding, Endonezya'da faal bir katılım bankasının satın alım işlemleri için ön görüşmelere başladığını ve alım işlemlerine ait detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiğini duyurdu.

Mevzubahis satın alım işlemleri hakkında Türkiye'nin Endonezya Büyükelçisi Talip Küçükcan’a da ziyarette bulunan Tera Holding heyeti, görüşmelerin oldukça sıcak geçtiğini ifade etti. Ziyarette Tera Bank Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Kilimci ve Genel Müdür Özgür Altan hazır bulundu.

İkili İlişkiler İçin Mihenk Taşı Olacak

Sadece ticari değil, aynı zamanda stratejik önem de arz eden bu girişim, Türkiye-Endonezya arasında ekonomik iş birliğini güçlendirmeye ve özellikle savunma sanayi, finans ve ticaret alanlarında yeni iş fırsatları oluşturulmasına olanak sağlayacak.

Tera Holding, imzaların atılması durumunda küresel finans arenasındaki etkinliğini artırarak, Türkiye’den çıkan güçlü bir yatırım ve ortaklık mesajı verecek.

#Tera Holding
#Tera Yatırım Bankası
#Türkiye
#Endonezya
#KAP
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okula giden çocuklarda ekran süresi ne kadar olmalı? Uzmanından kritik uyarı