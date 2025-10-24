Tera Holding'den büyük adım: Endonezya'da katılım bankası alımı için görüşmelere başlandı

Türkiye-Endonezya ikili ilişkilerini de olumlu etkileyecek önemli bir atılım Tera Holding tarafından gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Tera Holding'in Endonezya'da bir katılım bankasını satın alımı için ön görüşmelere başladığı ve detayların KAP'a bildirildiği ifade edildi.
Mevzubahis satın alım işlemleri hakkında Türkiye'nin Endonezya Büyükelçisi Talip Küçükcan’a da ziyarette bulunan Tera Holding heyeti, görüşmelerin oldukça sıcak geçtiğini ifade etti. Ziyarette Tera Bank Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Kilimci ve Genel Müdür Özgür Altan hazır bulundu.
İkili İlişkiler İçin Mihenk Taşı Olacak
Sadece ticari değil, aynı zamanda stratejik önem de arz eden bu girişim, Türkiye-Endonezya arasında ekonomik iş birliğini güçlendirmeye ve özellikle savunma sanayi, finans ve ticaret alanlarında yeni iş fırsatları oluşturulmasına olanak sağlayacak.
Tera Holding, imzaların atılması durumunda küresel finans arenasındaki etkinliğini artırarak, Türkiye’den çıkan güçlü bir yatırım ve ortaklık mesajı verecek.