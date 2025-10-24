Tera Holding'den büyük adım: Endonezya'da katılım bankası alımı için görüşmelere başlandı

Tera Holding, Endonezya'da faal bir katılım bankasının satın alım işlemleri için ön görüşmelere başladığını ve alım işlemlerine ait detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiğini duyurdu.

Mevzubahis satın alım işlemleri hakkında Türkiye'nin Endonezya Büyükelçisi Talip Küçükcan’a da ziyarette bulunan Tera Holding heyeti, görüşmelerin oldukça sıcak geçtiğini ifade etti. Ziyarette Tera Bank Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Kilimci ve Genel Müdür Özgür Altan hazır bulundu.

Sadece ticari değil, aynı zamanda stratejik önem de arz eden bu girişim, Türkiye-Endonezya arasında ekonomik iş birliğini güçlendirmeye ve özellikle savunma sanayi, finans ve ticaret alanlarında yeni iş fırsatları oluşturulmasına olanak sağlayacak.