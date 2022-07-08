Togg’a 4 milyon metrekare arazi

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (Togg) Bursa Gemlik’teki elektrikli otomobil yatırımı ve yine Togg tarafından batarya üretimi için kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama için 4 milyon 95 bin metrekare arazi 49 yıllığına bedelsiz tahsis edildi. Togg üretim tesisi ile SIRO otomobil batarya fabrikasına tahsis edilen taşınmazlar, yatırımın tamamlanması ve istihdam şartının sağlanması halinde bedelsiz olarak tescil edilebilecek.

İSTİHDAM ŞARTI

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile daha önce tahsisleri yapılan alanlarda yatırım yeri tahsisi idari sürecinin yürütülmesine ilişkin düzenleme yapıldı.

Buna göre, Togg’un Bursa Gemlik’teki elektrikli otomobil yatırımı Proje Bazlı Destek kapsamında 1 milyon 71 bin metrekarelik arazi 49 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edildi. Togg, istihdam şartını 5 yıl yerine getirirse, talebi halinde arsayı bedelsiz olarak alabilecek. Ayrıca yine Bursa Gemlik’teki 3 milyon 24 bin metrekarelik taşınmaz da batarya üretimi için Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama’ya tahsis edilecek. Bu firma da istihdam şartını sağlarsa araziyi 5 yıl sonra bedelsiz olarak alabilecek.

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Alınan bilgiye göre sadece Togg değil, asgari yatırım tutarı ve uygunluk kriterlerini karşılayan diğer projeler de vergisel, istihdam ve finansmana yönelik çeşitli desteklerin yanında yatırım yeri tahsisinden de yararlanabiliyor.

BAKAN VARANK’TAN ELEŞTİRİLERE YANIT

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin yerli otomobili Togg için yapılan eleştirilere yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Varank, “Önce yapamazsınız dediler. Togg’u yolların tozunu attırırken görünce şimdi de ‘Biz size yapamazsınız demedik, satamazsınız dedik’ diyorlar. Ya bir kere de mutlu olun be!” ifadelerini kullandı.

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