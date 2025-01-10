Togg’da yerliliği batarya artırdı

Yerlilik oranı yüzde 51’le 2023’te satışa sunulan Türkiye’nin Otomobili Togg T10X’in 2 yıl gibi kısa bir sürede yüzde 72’ye ulaşması herkesi gururlandırdı. Yerlilik oranını artıran en önemli unsurun ise batarya bileşenlerinin bir kısmının Türkiye’de üretilmeye başlanması olduğu ifade edildi.





ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN YARI MALİYETİ BATARYANIN

Togg’un ABD merkezli Çinli marka olan Farasis’le anlaşma yaparak kurduğu batarya üretim şirketi Siro’nun yerlilikteki payı hissedilmeye başladı. Elektrikli araç üretiminin neredeyse yarıya yakın maliyetini kapsayan batarya üretiminin Gemlik’teki tesisin bir bölümünde kısmen başlaması Togg T10X’in oranının yükselmesini beraberinde getirdi. 3 aşamadan oluşan batarya üretiminin bileşenlerinden paketlemenin Siro tarafından yapılması oranın yüzde 51’den yüzde 72’ye kadar çıkmasını sağladı.





FABRİKA AÇILINCA ZİRVEYE ÇIKACAK

Elektrikli araç maliyetinin büyük bölümünü oluşturan bataryanın yerli olarak üretilmesi Togg’un oranını zirveye çıkaracak. 2026’da Siro’nun 50 gigavat kapasiteli üretim tesisinin faaliyete başlaması oranı bir anda yüzde 90’lara kadar çıkaracak. Böylece millileşme hamlesiyle kalan kısımlarının 2030’lara kadar yapılması da öngörülüyor. Yerli elektrikli otomobil Togg’un tedarikçileri arasında Vestel, Brisa ve Farplas gibi yerli şirketler bulunuyor.





50 BİN TOGG T10X YOLLARDA

Satışa çıktığı 2023’te 177 bin ön sipariş talebiyle rekorlara imza atan yerli ve milli otomobil Togg T10X’in satış rakamları da vatandaşın ilgisini ortaya koyuyor. Satışa sunulduğu ilk yıl 19 binden fazla kişiye teslim edilen Togg T10X’in, geçtiğimiz yılki teslimatları ise 30 bin adedi aştı. Toplamda ise 50 bin Togg T10X Türkiye yollarında dolaşıyor. Vatandaşların hala yoğun ilgi gösterdiği Togg’un bu yılın sonunda sedan modeli olan T10F’i de satışa sunması bekleniyor. Öte yandan Almanya’ya ihracata da başlayacak markanın hem gurbetçiler hem de yabancılar tarafından yoğun ilgiyle karşılanması bekleniyor.





100’DEN FAZLA YERLİ ŞİRKET TOGG’A ÇALIŞIYOR

Toplamda 250'ye varan çözüm ortağı bulunan Togg’un yerli tedarikçilerinin sayısı ise 100’ü geçiyor. Lastikten cama, plastikten döküme, elektronikten döşemeye kadar birçok iş ortağı olan Togg’un gelecek yıllarda bu sayıyı artırması bekleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yayınladığı rapora göre, en yerli otomobil olan Togg’un en yakın rakibiyle arasında yüzde 3’lük fark bulunuyor. Yüzde 69 yerlilikle dikkat çeken Renault’un Bursa’da ürettiği Clio modelini yüzde 64 oranla Hyundai i10 ve yüzde 62 oranla Fiat Egea takip ediyor. Hyundai’nin İzmit’te ürettiği i20 modeli ise yüzde 62 ve Bayon modelinin yüzde 61 yerliliği bulunuyor. Renault’un Megane modelinin yerlilik oranı ise yüzde 57. Toyota Corolla’nın yerliliği ise yüzde 49 olarak rapora yansıyor.



