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Ekonomi

Tüm dünyanın radarına girdi! Anlata anlata bitiremediler: Türkiye'nin yeni gücünü tek tek manşetlerine taşıdılar

Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma şemsiyesi Çelik Kubbe dünya gündemine bomba gibi düştü. Amerikan Forbes'ten sonra bir manşet de Atina'dan geldi. Yunan Kathimerini Gazetesi haberinde, Çelik Kubbe'nin özelliklerine geniş yer ayırırken, çok çeşitli hava savunma araçlarını birbirlerine entegre etmeyi, gerçek zamanlı operasyonel görünürlük sağlamayı ve yapay zeka yardımıyla sistemlerin merkezi olarak kontrol edilmesini sağlayacağını aktardı. Öte yandan Çelik Kubbe'nin özelliklerine yer verilen haberde "Çok katmanlı bu hava savunma şemsiyesi, kapsamlı hava sahası koruması için mevcutta bulunan ve gelecekte üretilecek radarları, iletişim ağlarını ve hava savunma silahlarını bir sistem halinde koordine edebilecek" ifadeleri kullanıldı. Peki 'Gök Vatan’ın yeni gözdesi Çelik Kubbe nedir, ne işe yarar, özellikleri neler? Çelik Kubbe hangi sistemlerden oluşuyor? Çelik Kubbe'nin önemi ne? Tüm detaylar haberimizde...

Seda Ekinci
10:40 - 13/09/2024 الجمعة
Güncelleme: 10:44 - 13/09/2024 الجمعة
Yeni Şafak
Çelik Kubbe'yi anlata anlata bitiremediler.
Çelik Kubbe'yi anlata anlata bitiremediler.
Türk savunma sanayi her geçen gün gücüne güç katıyor.
Türkiye'nin Çelik Kubbe projesi dünya basınının radarına girdi.
Katmanlardan oluşan
Gök Vatan’da kuş uçurtmayacak. Yerli hava savunma sistemi Gökkubbe’nin isminin Çelik Kubbe olarak değiştirilmesinin ardından tüm dünyada yankıları sürüyor. Yunan Kathimerini Gazetesi haberinde, Çelik Kubbe'nin özelliklerine geniş yer ayırırken, çok çeşitli hava savunma araçlarını birbirlerine entegre etmeyi, gerçek zamanlı operasyonel görünürlük sağlamayı ve yapay zeka yardımıyla sistemlerin merkezi olarak kontrol edilmesini sağlayacağını aktardı. Peki, Çelik Kubbe nedir, ne işe yarayacak? Çelik Kubbe'nin özellikleri neler?
Atina merkezli Kathimerini gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde,
"Çelik Kubbe, Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE işbirliğiyle geliştirildi. Çok katmanlı bu hava savunma şemsiyesi, kapsamlı hava sahası koruması için mevcutta bulunan ve gelecekte üretilecek radarları, iletişim ağlarını ve hava savunma silahlarını bir sistem halinde koordine edebilecek"
ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin, yapay zeka yeteneklerini kullanacak yeni bir hava savunma sistemi olan Çelik Kubbe'nin tasarımını tamamladığı ifade edilen haberde, kararın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin Ağustos ayında yaptığı toplantıda alındığı belirtildi.

Yapay zeka vurgusu

Gazete haberinde,
"Çelik Kubbe, çok çeşitli hava savunma araçlarını entegre etmeyi, gerçek zamanlı operasyonel görünürlük sağlamayı ve yapay zeka yardımıyla sistemlerin merkezi olarak kontrol edilmesini sağlamayı amaçlıyor"
ifadelerini kullandı.

  • Projenin amacının Türkiye'yi drone ve füze gibi hava tehditlerine karşı savunabilecek birleşik bir savunma ağı oluşturmak olduğu altı çizilen haberde ayrıca, Korkut gibi kundağı motorlu uçaksavar silahları ve Sungur füzeleri gibi kısa menzilli sistemlerin, Çelik Kubbe'nin iç savunma hattını oluşturacağı vurgulandı. Ayrıca, Hisar A+ ve Hisar O füzelerinin orta menzilli tehditlerle mücadele edeceği belirtilirken, kubbenin en dıştaki katmanının ise 100 kilometre menzili aşması beklenen SİPER uzun menzilli füzelerinden oluşacağı aktarıldı.

Çelik Kubbe nedir, ne işe yarayacak?

Hava Savunma Sanayinde önemli bir konumda yer alacak
Projesinin ilk ismi Gökkubbe olarak belirlenmişti. 6 Ağustos Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde alınan kararla Türkiye’nin yeni hava savunma sisteminin ismi Çelik Kubbe olarak belirlendi.

Çelik Kubbe Sistemi'nin geliştirme faaliyetleri devam ederken, paralelinde test faaliyetlerine başlanıldı.
Bu kapsamda KORKUT Hava Savunma Top Sistemi ile C-RAM (Roket, topçu, havan mühimmatına karşı hava savunma) görevlerini gerçekleştirilmesi yönünde önemli bir kazanım elde edildi.

ASELSAN'ın geliştirdiği sistem tamamen hayata geçtiğinde milli Çelik Kubbe, Türk hava sahasına giren hatta girmesi muhtemel olan tüm tehditleri hemen her irtifadan bertaraf edebilecek.


İçerisinde birçok hava savunma silah sistemini, radarı, elektro-optik sistemi, haberleşme modüllerini, komuta kontrol istasyonlarını ve yapay zekayı barındıran Çelik Kubbe,
Türkiye’nin hava savunma alanındaki beyni olacak
. Çelik Kubbe, Türk savunma sanayii tarafından bir “sistemler sistemi” olarak geliştiriliyor. Çelik Kubbe Katmanlı Hava Savunma Sistemi, Türk savunma sanayii tarafından geliştiriliyor.
ile Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+ ve SİPER gibi hava savunma sistemleri birbirine entegre bir şekilde çalışabilecek.

Silah sistemlerine ilaveten hedefin hassas takibini, teşhisini ve sınıflandırmasını gerçekleştiren radar ve elektro-optik sistemler de Çelik Kubbe içerisinde bir bütün halinde görev yapacak.


Sistemi temel olarak Gök Vatan’ın dört bir yanını kapsayacak bir güvenlik şemsiyesi olarak düşünmek mümkün. Katmanlar halindeki bu sistemde temel amaç çok alçak irtifadan başlayıp en yükseğe varana kadarki tehditleri bir yelpaze içinde karşılayabilmek. Türkiye’nin ortaya koyduğu ‘Çelik Kubbe’ yaklaşımı tam da bunu hedefliyor.

Çelik Kubbe hangi sistemlerden oluşuyor?

Alçak irtifa hava savunma için Roketsan'ın geliştirdiği omuzdan ya da araçtan atılan roket sistemi olan Sungur ve ASELSAN'ın geliştirdiği 35 milimetrelik uçaksavarlar Korkut ve Gürz gibi sistemler devreye girdi.
ASELSAN ve Roketsan ortak üretimi olan yüzeyden havaya füze sistemi Hisar-A, 8 km'ye kadar olan roket, helikopter ve uçak gibi hava hedeflerini bertaraf edebilmekte.

Araca yerleştirilmiş füze sistemi olan Hisar-A, kendi radar sistemi ile düşman unsurları tespit edebiliyor.
Orta irtifa hava savunma sistemi olarak da yakın zamanda Hisar-O sistemi seri üretime girdi.
Hisar-O ise 15 km irtifaya kadar olan hedefleri imha edebiliyor.

  • Çelik Kubbe'de İHA ve SİHA'lara karşı da sistemler bulunuyor. İHA'ların tespiti için ASELSAN'ın İhtar sistemi kullanılacak. 40 milimetrelik bomba atar sisteme sahip Şahin Fiziksel İHA Sistemi de düşman İHA'larını yok edecek. ASELSAN'ın geliştirdiği Gökberk ise sahip olduğu lazer silahı ile düşman insansız hava araçlarını bertaraf edecek.

Amerikan Forbes 'Çelik Kubbe'yi yazdı: Türkiye S-400'leri iki ülkeden birine satabilir

Forbes dergisinde yayınlanan makalede, bu girişimin Türkiye'nin S-400 Triumf sistemlerine olan ihtiyacını azaltabileceği ve onları Rusya'yı kızdırmadan üçüncü bir ülkeye satmayı cazip hale getirebileceği kaleme alındı.


Dergide yayımlanan makalede, Türkiye'nin bu girişimle S-400 sistemlerine olan ihtiyacının azalacağı ve onları Rusya'yı kızdırmadan üçüncü bir ülkeye satmayı cazip hale getirebileceği belirtildi.
"Pakistan veya Hindistan, Türkiye'nin Kullanılmayan Rus S-400 Füzelerini Neden İsteyebilir?"
başlıklı makalede şu ifadeler yer aldı:
  • "Eski bir Türk bakan, Türkiye'nin kullanılmayan stratejik Rus yapımı S-400 Triumf hava savunma füze sistemlerinden nasıl kurtulabileceği konusunda ilginç bir öneride bulundu. Bu füzeleri Moskova’yı kızdırmadan elden çıkarmanın bir yolu olarak, Türkiye’nin bu sistemleri Rusya ile dostane ilişkileri olan diğer ülkelere, yani Pakistan veya Hindistan'a satabileceğini önerdi. Bu iki rakip ülke, Türkiye’nin beş yıl önce teslim aldığı ancak kullanmadığı bu füzeleri, farklı nedenlerle olsa da, edinmek isteyebilir."

1990'ların başında Devlet Bakanı olan iş adamı ve politikacı Cavit Çağlar, bu öneriyi 5 Ağustos'ta Türkiye’nin T24 gazetesine verdiği röportajda yaptı.


#Çelik Kubbe
#Savunma Sanayi
#Türkiye
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