Yapay zeka vurgusu
- Projenin amacının Türkiye'yi drone ve füze gibi hava tehditlerine karşı savunabilecek birleşik bir savunma ağı oluşturmak olduğu altı çizilen haberde ayrıca, Korkut gibi kundağı motorlu uçaksavar silahları ve Sungur füzeleri gibi kısa menzilli sistemlerin, Çelik Kubbe'nin iç savunma hattını oluşturacağı vurgulandı. Ayrıca, Hisar A+ ve Hisar O füzelerinin orta menzilli tehditlerle mücadele edeceği belirtilirken, kubbenin en dıştaki katmanının ise 100 kilometre menzili aşması beklenen SİPER uzun menzilli füzelerinden oluşacağı aktarıldı.
Çelik Kubbe nedir, ne işe yarayacak?
ASELSAN'ın geliştirdiği sistem tamamen hayata geçtiğinde milli Çelik Kubbe, Türk hava sahasına giren hatta girmesi muhtemel olan tüm tehditleri hemen her irtifadan bertaraf edebilecek.
Silah sistemlerine ilaveten hedefin hassas takibini, teşhisini ve sınıflandırmasını gerçekleştiren radar ve elektro-optik sistemler de Çelik Kubbe içerisinde bir bütün halinde görev yapacak.
Çelik Kubbe hangi sistemlerden oluşuyor?
- Çelik Kubbe'de İHA ve SİHA'lara karşı da sistemler bulunuyor. İHA'ların tespiti için ASELSAN'ın İhtar sistemi kullanılacak. 40 milimetrelik bomba atar sisteme sahip Şahin Fiziksel İHA Sistemi de düşman İHA'larını yok edecek. ASELSAN'ın geliştirdiği Gökberk ise sahip olduğu lazer silahı ile düşman insansız hava araçlarını bertaraf edecek.
Amerikan Forbes 'Çelik Kubbe'yi yazdı: Türkiye S-400'leri iki ülkeden birine satabilir
Forbes dergisinde yayınlanan makalede, bu girişimin Türkiye'nin S-400 Triumf sistemlerine olan ihtiyacını azaltabileceği ve onları Rusya'yı kızdırmadan üçüncü bir ülkeye satmayı cazip hale getirebileceği kaleme alındı.
- "Eski bir Türk bakan, Türkiye'nin kullanılmayan stratejik Rus yapımı S-400 Triumf hava savunma füze sistemlerinden nasıl kurtulabileceği konusunda ilginç bir öneride bulundu. Bu füzeleri Moskova’yı kızdırmadan elden çıkarmanın bir yolu olarak, Türkiye’nin bu sistemleri Rusya ile dostane ilişkileri olan diğer ülkelere, yani Pakistan veya Hindistan'a satabileceğini önerdi. Bu iki rakip ülke, Türkiye’nin beş yıl önce teslim aldığı ancak kullanmadığı bu füzeleri, farklı nedenlerle olsa da, edinmek isteyebilir."