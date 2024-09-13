Projenin amacının Türkiye'yi drone ve füze gibi hava tehditlerine karşı savunabilecek birleşik bir savunma ağı oluşturmak olduğu altı çizilen haberde ayrıca, Korkut gibi kundağı motorlu uçaksavar silahları ve Sungur füzeleri gibi kısa menzilli sistemlerin, Çelik Kubbe'nin iç savunma hattını oluşturacağı vurgulandı. Ayrıca, Hisar A+ ve Hisar O füzelerinin orta menzilli tehditlerle mücadele edeceği belirtilirken, kubbenin en dıştaki katmanının ise 100 kilometre menzili aşması beklenen SİPER uzun menzilli füzelerinden oluşacağı aktarıldı.