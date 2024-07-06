|
Ekonomi

TÜMOSAN ve Yeşilay'dan yeni iş birliği: 'Sen Yeter Ki Yap' yarışmasının standını kurdu

Traktör ve motor üreticisi TÜMOSAN, Yeşilay ile yaptığı iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Daha önce marka, Yeşilay ile depremzede çocuklara Benim Kulübüm Yeşilay Tırı projesinde görev almıştı. İki kurum arasındaki iş birliği 3 Temmuz'da gerçekleşen Yeşilay Münazara Turnuvası'na da taşındı. TÜMOSAN, Yeşilay'ın gerçekleştirdiği münazara finalinin sponsorlarından biri oldu.

10:32 - 6/07/2024 Cumartesi
DHA
TÜMOSAN, turnuva finalinde gençlerin yoğun bir katılım sağladığı 'Sen Yeter Ki Yap' yarışmasının standını da kurdu.
TÜMOSAN, turnuva finalinde gençlerin yoğun bir katılım sağladığı 'Sen Yeter Ki Yap' yarışmasının standını da kurdu.

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası, Türkiye genelinde lise öğrencilerinin katılımlarıyla gerçekleşti. Tanıtım etkinlikleri, eğitim kampları, bölge şampiyonaları ve Türkiye Final Şampiyonası'ndan oluşan dört aşamadan oluşan münazara etkinliklerinin final adımına TÜMOSAN sponsorlarından biri oldu. Marka, turnuva finalinde gençlerin yoğun bir katılım sağladığı 'Sen Yeter Ki Yap' yarışmasının standını da kurdu.

Yarışmaya başvurular devam ediyor. Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören ve başarılı projelere ev sahipliği yapan yarışma, bu yıl da genç mucitlerin yenilikçi çözümlerini desteklemeye devam edecek. Yarışma, 'Eğitici ve Evrensel Teknolojiler', 'Erişilebilir Teknolojiler ve Engelsiz Yaşam', 'Tarım, Enerji ve Çevre Teknolojileri' olmak üzere üç kategoriden oluşacak. 10-17 yaş arasındaki bütün mucitler yarışmaya internet adresinde başvurarak katılabiliyor.

'Sen Yeter Ki Yap' projesi ortaya çıkışı, 13 yaşında bir ortaöğretim öğrencisi olan Alsancak'ın uzaktan hareket ettirebildiği araçları tasarlamasına uzanıyor. Geliştirdiği bu fikrini kendisine en yakın TÜMOSAN şubesine giderek yetkililerle paylaşan Alsancak'a TÜMOSAN Traktör Maketi hediye ediliyor. Bu hediye traktörü de uzaktan hareket edilebilir bir hâle getiren Alsancak, bu vesileyle 'Sen Yeter Ki Yap' projesine ilham oldu.

TÜMOSAN'ın 'Sen Yeter Ki Yap' yarışması için geri sayım başladı: Genç mucitler davetli

Genç mucitlere destek olmak için yola çıkan TÜMOSAN'ın bu yıl ikincisini düzenlediği "Sen Yeter Ki Yap" yarışması için geri sayım başladı. Genç mucitlerin inovatif projelerini bekleyen yarışma, “Eğitici ve Evrensel Teknolojiler”, “Erişilebilir Teknolojiler ve Engelsiz Yaşam”, “Tarım, Enerji ve Çevre Teknolojileri” olmak üzere üç kategoriden oluşuyor. TÜMOSAN, 10-17 yaş arasındaki bütün mucitlerimizin projelerini 30 Eylül 2024 tarihine kadar “Sen Yeter Ki Yap” resmi web sitesine bekliyor. Her kategoride birinciye 50 bin TL, ikinciye 35 bin TL ve üçüncüye 25 bin TL ödül verilecek. Ödüller, genç mucitlerin daha fazla inovasyon ve yaratıcılık için teşvik edilmesini sağlayacak.

Benim Kulübüm Yeşilay Tırı ile depremden etkilenen çocuklar ve gençlere yönelik psikososyal destek çalışmaları yürütüldü. Bu proje kapsamında 220 faaliyet gerçekleştirilerek bin 457 çocuğa psikososyal destek sağlandı. Ketebe Çocuk Etkinlikleri kapsamında ise miniklere dergi ve kitaplar ulaştırılırken çocukların içinden geçtikleri psikolojik olarak zorlayıcı sürece katkı sunmak adına tiyatro etkinlikleri, oyunlar, fiziksel aktiviteler gerçekleştirildi. Bu etkinlikler ile çocukların kendilerini ifade edip kaygılarının azalmasını destekleyerek sosyalleşmeleri amaçlandı.

#TÜMOSAN
#Yeşilay
#Sen Yeter Ki Yap
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Türkiye Hollanda'yı yenerse rakibi kim olacak? İşte son maçlara göre Türkiye'nin EURO 2024 yarı finalindeki muhtemel rakipleri