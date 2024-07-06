TÜMOSAN ve Yeşilay'dan yeni iş birliği: 'Sen Yeter Ki Yap' yarışmasının standını kurdu

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası, Türkiye genelinde lise öğrencilerinin katılımlarıyla gerçekleşti. Tanıtım etkinlikleri, eğitim kampları, bölge şampiyonaları ve Türkiye Final Şampiyonası'ndan oluşan dört aşamadan oluşan münazara etkinliklerinin final adımına TÜMOSAN sponsorlarından biri oldu. Marka, turnuva finalinde gençlerin yoğun bir katılım sağladığı 'Sen Yeter Ki Yap' yarışmasının standını da kurdu.

Yarışmaya başvurular devam ediyor. Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören ve başarılı projelere ev sahipliği yapan yarışma, bu yıl da genç mucitlerin yenilikçi çözümlerini desteklemeye devam edecek. Yarışma, 'Eğitici ve Evrensel Teknolojiler', 'Erişilebilir Teknolojiler ve Engelsiz Yaşam', 'Tarım, Enerji ve Çevre Teknolojileri' olmak üzere üç kategoriden oluşacak. 10-17 yaş arasındaki bütün mucitler yarışmaya internet adresinde başvurarak katılabiliyor.

'Sen Yeter Ki Yap' projesi ortaya çıkışı, 13 yaşında bir ortaöğretim öğrencisi olan Alsancak'ın uzaktan hareket ettirebildiği araçları tasarlamasına uzanıyor. Geliştirdiği bu fikrini kendisine en yakın TÜMOSAN şubesine giderek yetkililerle paylaşan Alsancak'a TÜMOSAN Traktör Maketi hediye ediliyor. Bu hediye traktörü de uzaktan hareket edilebilir bir hâle getiren Alsancak, bu vesileyle 'Sen Yeter Ki Yap' projesine ilham oldu.