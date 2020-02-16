Ekonomi Turizmciler Patara yılından umutlu Büyük avantaj sağlayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turizmciler 'Patara' yılından umutlu: Büyük avantaj sağlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020'yi "Patara Yılı" ilan etmesi, turizmciler tarafından sevinçle karşılandı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, "Herkesin bildiği bir yerin, bir kere daha hafızalarda yer edinmesi, turizm için çok büyük avantaj sağlayacaktır" dedi.

Haber Merkezi AA
Patara'daki Likya Birliği'ne ait meclis binası görkemiyle ziyaretçilerini büyülüyor.
Patara'daki Likya Birliği'ne ait meclis binası görkemiyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, geçen yıl turizmde tüm zamanların rekorunun kırıldığını, bu yıla da büyüyerek girdiklerini söyledi.

  • Güzel bir kış sezonu geçirdiklerini vurgulayan Atmaca, Türkiye genelinde 52,5 milyon, Antalya özelinde 16 milyon turist ağırladıklarını, 2020 ile ilgili Antalya için 17,5 milyon, Türkiye için 58 milyon turist hedefine odaklandıklarını bildirdi.

Bu hedefler doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini aktaran Atmaca, "Ocak ayının verileri gayet iyi, hem Türkiye hem Antalya'ya gelen turist sayısında artış var. En çok turist Rusya ve Almanya'dan. Erken rezervasyonlar devam ediyor. İç ve dış pazarda satışlarımız çok iyi." diye konuştu.

Atmaca, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edildikten sonra 2020'nin de "Patara Yılı" ilan edilmesinin turizme çok önemli yansımaları olacağını ifade etti.

"Turizmdeki hedeflerimize ulaşmada Patara olumlu etki yaratacak"

Bunun güzel bir gelişme olduğunu anlatan Atmaca, şunları kaydetti:

  • "Antalya her şey dahille, deniz, kum ve güneşle anılan bir yer ancak Antalya'nın genelinde 30'a yakın antik kent var. Bunlardan en önemlilerinden birisi de Patara. Antalya'yı ve Türkiye'yi tanıtırken antik kentlerin ön plana çıkarılması, sadece kum, güneş ve deniz değil, gastronominin, kültür ve tarihin olduğunu anlatmak, ülke imajına çok daha fazla katkı sağlayacaktır. Patara, dünyanın takip ettiği, Noel Baba'nın mezarının olduğu bir yer. Herkesin bildiği bir yerin, bir kere daha hafızalarda yer edinmesi turizm için çok büyük avantaj sağlayacaktır. Turizme çok pozitif yansıyacak, doping etkisi yaratabilir. Turizmdeki hedeflerimize ulaşmada, Patara olumlu etki yaratacak."

"Patara'yı turistlere tanıtmak için çalışmalara başlıyoruz"

Her sene gelen turist sayısı ve turizmden elde edilen gelirde hedefleri artırdıklarını vurgulayan Atmaca, ürün çeşitliliğini artırmaya, turizmden geliri yükseltmeye çalıştıklarını bildirdi.

Antalya'nın tarihi ve kültürel değerlerini de ön plana çıkarmak gerektiğine değinen Atmaca, "2020'nin Patara yılı ilan edilmesiyle kültür turizmi de ön plana çıkacaktır. Hem Bakanlığın hem sektörün uzun zamandır uğraşı, kültür turizmini geliştirmekti. Özellikle kış dönemlerinde kültür turizmine çok ihtiyacımız var. Kışın kapanan tesis sayısını en aza indirgemek için önemli. Patara Yılı buna olumlu etki yaratacak." dedi.

"Antik şehirler, Antalya'nın imajına artı değer katacak"

Turizmde "her şey dahil" sisteminin geliştiricisi olarak bilinen, Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay da "Patara Yılı" ilan edilmesiyle her şey dahil paketine "kültür turizmi"ni dahil etmek için önemli bir fırsat yakaladıklarını söyledi.

  • Açıklamanın Antalya'nın deniz, kum ve güneş imajının üstüne artı değer kattığını anlatan Kınay, "Likya'nın başkenti Patara. Antik şehirler, Antalya'nın imajına artı değer katacak. Otelde kalan misafirler Patara'yı ziyaret etmek için hareket edecekler. Patara Yılı, hem Türkiye'nin dünyada tanıtımında hem de Anadolu ile otellerin birleşmesinde ciddi bir araç olacak." diye konuştu.

Likya yolunun 600 kilometre olduğuna değinen Kınay, Antalya'dan Fethiye'ye kadar uzanan yolda Patara'nın ve antik kentlerin yer almasının önemine işaret etti.

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