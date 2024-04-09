Turizme lojman yatırımı

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü çalışmasında Belek, Side, Didim, Ilgaz, Seferihisar, Selçuk, Erciyes, Bodrum, Akcaabat, Lapseki’de 32 taşınmaz turistik otel yapımı için 49 yıllığına tahsis edilmesi için şartname hazırladı. Söz konusu taşınmazlardan 5’i Side’de personel lojmanı için ayrıldı.

Bir yatırımcı veya işletmeci birden fazla personel lojmanı için başvuru sunabilecek. Ancak, aynı Turizm İşletmesi Belgesi veya Turizm Yatırımı Belgesi'ne bağlı olarak birden fazla personel lojmanı tahsis edilmeyecek. 5 lojmanın dışında 32 taşınmaz içinde 27’si çeşitli büyüklükte otellere tahsis edilecek. Aydın Çamlık’ta 3 tane 4 yıldızlı ve 1 adet butik otel için toplam 970 yataklı tesisler turizmciler için tahsis yapılacak. Kış turizme yönelik Erciyes’te 5 yıldızlı 120 yatak yer tahsisi ayrıldı.