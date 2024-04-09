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Ekonomi

Turizme lojman yatırımı

Turizmde zirveye gözünü diken Türkiye, personel konaklaması için tesisleri de unutmuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm yatırımcılarına tahsis edeceği kamu taşınmazlarından bazılarını personel lojmanları için ayırdı. Toplam 900 yatağı bulacak söz konusu alanlara üç kat şeklinde personel lojmanı yapılabilecek.

Mehmet Güney
12:54 - 9/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıla ilişkin ilk turizm yatırımcılarına kamu taşınmazı tahsisine ilişkin şartnamesi listesini yayınladı.


Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü çalışmasında Belek, Side, Didim, Ilgaz, Seferihisar, Selçuk, Erciyes, Bodrum, Akcaabat, Lapseki’de 32 taşınmaz turistik otel yapımı için 49 yıllığına tahsis edilmesi için şartname hazırladı. Söz konusu taşınmazlardan 5’i Side’de personel lojmanı için ayrıldı.


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Toplam 900 yatağı bulacak bu alanlara üç kat şeklinde personel lojmanı yapılabilecek.


Personel lojmanı alanları için Manavgat’ta bakanlıkça adına Turizm İşletmesi Belgesi veya Turizm Yatırımı Belgesi düzenlenen yatırımcı ve işletmeciler başvurabilecek.


Bir yatırımcı veya işletmeci birden fazla personel lojmanı için başvuru sunabilecek. Ancak, aynı Turizm İşletmesi Belgesi veya Turizm Yatırımı Belgesi'ne bağlı olarak birden fazla personel lojmanı tahsis edilmeyecek. 5 lojmanın dışında 32 taşınmaz içinde 27’si çeşitli büyüklükte otellere tahsis edilecek. Aydın Çamlık’ta 3 tane 4 yıldızlı ve 1 adet butik otel için toplam 970 yataklı tesisler turizmciler için tahsis yapılacak. Kış turizme yönelik Erciyes’te 5 yıldızlı 120 yatak yer tahsisi ayrıldı.

#Turizm
#Lojman
#Side
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