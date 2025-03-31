Türkiye ‘elektronik harpte’ zirveye oynuyor

Türkiye, İHA-SİHA gibi savunma sanayinde elektronik harp (EH) sistemlerinde de adından söz ettiriyor. Özellikle Aselsan tarafından geliştirilen Koral Elektronik Harp Sistemi, dünyada en çok bilinen ve çeşitli operasyonlarda başarısını kanıtlamış bir sistem. Koral ailesi, hem destek hem de taarruz yeteneklerine sahip entegre bir yapı sunuyor. Benzer şekilde, Redet/Vural radar elektronik harp sistemleri, düşman radar sistemlerini etkisiz hale getirme kabiliyetleriyle öne çıkıyor.





ÜÇ ALANDA YERLİ ATILIM





Haberleşme sistemlerine yönelik elektronik harp (EH) çözümleri de Türk savunma sanayiinin önemli bir parçası. MİLKAR-4A2, SÖKMEN ve PUHU gibi sistemler, düşman iletişim ağlarını dinleme ve kesme yeteneğiyle özellikle terörle mücadelede etkin rol oynuyor. Yakın zamanda PUHU 3-LT'nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) teslim edilmesiyle bu alandaki kabiliyetler daha da güçlendi. Havada ise İHA’lar ve elektronik harp sistemleri entegrasyonu dikkat çekiyor. ANTIDOT 2 elektronik harp podları ve İHASOJ projesi, Türkiye’nin insansız hava araçlarıyla EH yeteneklerini birleştiren önemli adımlar. Ayrıca Anka ve Aksungur gibi platformlar, sinyal istihbaratı (SIGINT) ve elektronik harp görevlerinde kullanılıyor.





Deniz Kuvvetleri’nde ise ARES 2-NC entegre elektronik harp sistemi ve TCG UFUK gemisi, Türk Donanması’nın EH kabiliyetlerini artırıyor. İnsansız deniz araçlarına yönelik geliştirilen EH sistemleri de geleceğin savaş konseptlerine hazırlık niteliğinde.













PİYADEYE SON MODEL DONANIM





Türkiye, bireysel elektronik harp çözümlerinde de iddialı. MS-23, MERTER ve Aselsan’ın sırt tipi jammer sistemleri, tek erlerin elektronik harp ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayrıca Bukalemun, Kangal ve Kapan gibi sistemler, İHA ve drone tehditlerine karşı etkili bir savunma sağlıyor. Ejderha Yüksek Güçlü Mikrodalga Sistemi ise hareketli birliklerin korunması için geliştirildi. Bu sistem, yüksek güçlü elektromanyetik dalgalarla düşman elektronik sistemlerini devre dışı bırakabiliyor.











