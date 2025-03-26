İHA’da tek izin yetecek

Hobi amaçlı insansız hava araçlarının (İHA) kullanımında gereken izin prosedürü kolaylaştırılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sivil havacılık ve hava emniyeti mevzuatını güncelleme kararı aldı. Yeni düzenleme kapsamında İHA için gerekli kayıt, izin ve uçuş sınırlamaları yeniden belirlenecek. 250 gramdan hafif İHA'lar uygun şartları taşıması halinde tek izinle kullanılabilecek. Bu sayede, yalnızca hobi amaçlı uçuşlarda birden fazla izne gerek kalmayacak. Ayrıca, belirlenen uçuş alanlarındaki uçuşların türüne göre izinlendirilecek. İHA sistemine kayıt şartı 500 gramdan 250 grama çekilecek. Böylece 250 gram ve üstü İHA alan, satan, üreten ithal eden ve uçuranlar İHA Kayıt Sistemine kayıt yaptırmak zorunda kalacak.