Bin 500 kamikaze dron için anlaştılar: İran'ın PKK aşkı bitmiyor

Suriye’deki istikrarı bozmayı kafasına koyan İran, terör örgütü PKK/YPG’ye 1.500 kamikaze dron sözü verdi. PKK, bu dronları Türkiye’nin İHA, SİHA ve askeri birliklerine karşı kullanmak için istiyor. Anlaşma Irak’ta bir pazarda gerçekleşti. PKK’lılar 2.000 dron istedi ancak İran 1500 adet temin edebileceğini söyledi. Taraflar el sıkışsa da Türkiye’nin sıkı takibi ve “vur emri” nedeniyle henüz teslimat yapılamadı.
Suriye devrimi sonrası bölgede nüfuzunu kaybeden İran, terör örgütleri üzerinden yeniden etkinlik kazanma faaliyetlerine devam ediyor. İran’ın bu çerçevede Türk İHA, SİHA ve askeri birliklerine karşı kullanılmak üzere terör örgütü YPG/PKK ile yeni bir dron anlaşması yaptığı ortaya çıktı. Ancak Türkiye’nin yeni sevkiyatları tespit etmesi durumunda askeri müdahalede bulunacağının kesinleşmesi, İran-YPG/PKK iş birliğini de çıkmaza soktu.
PAZARDA GÖRÜŞTÜLER
Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, Irak'taki bir pazarda İranlı yetkililer ile terör örgütü YPG/PKK mensupları arasında gizli bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmede, terör örgütü YPG/PKK'nın 2 bin adet kamikaze dron talep ettiği öğrenildi. Ancak İran tarafından, sadece 1500 adet dron temin edilebileceği belirtildi. Taraflar, 1500 sayısı üzerine anlaşıp el sıkışsa da teslimat konusunda ciddi sorunlar yaşandı.
PARÇA PARÇA SOKMA PLANI
Kuzey Irak’ta teslim edilmesi planlanan sevkiyat, Türkiye’nin sınır bölgesindeki hassas takibi ve olası bir teslimat için vur kararını alması üzerine iptal edildi. Drone teslimatını engelleyen Türkiye’nin baskısı, YPG/PKK'yı farklı yöntemler aramaya itti. Terör örgütü, dronların parça parça Suriye'ye sokulması yönünde bir strateji izliyor. Bu strateji, hem teslimatı gizlemek hem de Türkiye’nin hassas takibinden kaçınmak amacıyla geliştirildi. Ancak bu planlamanın başarısı da belirsizliğini koruyor.