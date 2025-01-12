Bin 500 kamikaze dron için anlaştılar: İran'ın PKK aşkı bitmiyor

Suriye devrimi sonrası bölgede nüfuzunu kaybeden İran, terör örgütleri üzerinden yeniden etkinlik kazanma faaliyetlerine devam ediyor. İran’ın bu çerçevede Türk İHA, SİHA ve askeri birliklerine karşı kullanılmak üzere terör örgütü YPG/PKK ile yeni bir dron anlaşması yaptığı ortaya çıktı. Ancak Türkiye’nin yeni sevkiyatları tespit etmesi durumunda askeri müdahalede bulunacağının kesinleşmesi, İran-YPG/PKK iş birliğini de çıkmaza soktu.

İran’ın ürettiği “Meraj” kamikaze İHA

PAZARDA GÖRÜŞTÜLER

Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, Irak'taki bir pazarda İranlı yetkililer ile terör örgütü YPG/PKK mensupları arasında gizli bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmede, terör örgütü YPG/PKK'nın 2 bin adet kamikaze dron talep ettiği öğrenildi. Ancak İran tarafından, sadece 1500 adet dron temin edilebileceği belirtildi. Taraflar, 1500 sayısı üzerine anlaşıp el sıkışsa da teslimat konusunda ciddi sorunlar yaşandı.

İran’ın PKK/YPG’ye geçtiğimiz günlerde “Mecid” hava savunma sistemi sağladığı tespit edilmişti.

PARÇA PARÇA SOKMA PLANI

Kuzey Irak’ta teslim edilmesi planlanan sevkiyat, Türkiye’nin sınır bölgesindeki hassas takibi ve olası bir teslimat için vur kararını alması üzerine iptal edildi. Drone teslimatını engelleyen Türkiye’nin baskısı, YPG/PKK'yı farklı yöntemler aramaya itti. Terör örgütü, dronların parça parça Suriye'ye sokulması yönünde bir strateji izliyor. Bu strateji, hem teslimatı gizlemek hem de Türkiye’nin hassas takibinden kaçınmak amacıyla geliştirildi. Ancak bu planlamanın başarısı da belirsizliğini koruyor.











