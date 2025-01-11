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41 ilde PKK'ya 'Gürz-37' darbesi: 147 şüpheli gözaltına alındı

41 ilde PKK'ya 'Gürz-37' darbesi: 147 şüpheli gözaltına alındı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:2911/01/2025, Cumartesi
G: 11/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Yurtiçindeki operasyonlarla terör örgütüne nefes aldırılmıyor
Yurtiçindeki operasyonlarla terör örgütüne nefes aldırılmıyor

Jandarma ekiplerinin 41 ilde gerçekleştirdiği "Gürz-37" operasyonlarında, son 10 gün içinde PKK/KCK'ya yönelik 147 şüpheli terör örgütü mensubu gözaltına alındı.

41 ilde PKK/KCK'ya yönelik Jandarma tarafından son 10 gündür devam eden 'Gürz-37' operasyonlarında 147 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.


30'u tutuklandı


Şüphelilerden; 30‘u tutuklandığını, 17’si hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Bakan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:


"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Batman, Bingöl, Bitlis, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Van ve Yozgat’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, terör örgütüne finans sağladıkları, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulundukları ve Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum."




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