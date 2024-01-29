Türkiye'nin SİHA konusundaki gelişimine çare arayan Yunanistan, 2020 yılında İsrail'den Heronları kiraladı. Heronları imal eden devlet kurumu olan İsrail Hava-Uzay Endüstrileri anlaşmaya göre bu SİHA'ları Yunanistan'a 3 yıllık leasing sözleşmesi ile verdi. 2021 yılına gelindiğinde ise Atina, Fransa ile 2.3 milyar euroluk bir anlaşma imzalayarak 18 adet Rafale savaş uçağı siparişi verdi. Askeri anlamdaki yatırımlarına devam eden Yunan kanadı daha sonra yine Fransa'dan Belharra fırkateynlerini satın aldı.

Türkiye son yıllarda savunma sanayisinde yerli ve milli üretimleri tercih etti. Baykar firmasının ürettiği Bayraktar İHA'larının yanı sıra yerli savaş uçağı ve insansız savaş uçakları gibi projelere yoğun enerji harcandı.

Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri

ABD TÜRKİYE'YE 40 ADET F-16, YUNANİSTAN'A 40 ADET F-35 SATACAĞINI DUYURDU

ABD hükümeti ise Cuma günü Türkiye’ye F-16 jetlerinin satılmasına onay verdi. 23 milyar dolar değerinde bir anlaşmayı işaret eden bu karar, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine onay vermesinin ardından geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında Türkiye’nin 40 adet yeni F-16 alacağı, halihazırda elinde bulunan 79 tanesinin ise yenileneceği belirtildi.

Yanı sıra Washington aynı gün Yunanistan'a 40 adet F-35 savaş uçağı satışını yaptığını da duyurdu. Dahası, uçakların yanı sıra ABD, Yunan ordusuna aralarında savaş gemileri, tanklar, zırhlı araçlar, C-130 askeri kargo uçaklarında bulunduğu çok sayıda silahı ücretsiz verecek.

ATAK helikopteri

YUNAN BASINI 2030 YILINI YAZDI

Kathimerini gazetesinde yer alan ve Türkiye ve Yunan ordusunun 2030 yılındaki envanterini karşılaştıran haberde iki ülkenin savaş uçakları, İHA'ları ve donanması ele alındı. Bu bağlamda yeni alınan F-35 uçaklarıyla Türkiye'nin bir adım önüne geçtiklerini iddia eden Yunan kanadı, ilk F-35'in 2030 yılında kendi envanterlerine giriş yapacağını hatırlattı.

Türkiye'nin F-16'ları viper modeline yükseltmesi ve modernizasyon kitleri sipariş etmesini "Önemli bir sorun" olarak değerlendiren gazete, Türk filolarının tamamına yakınının F-16 uçaklarından oluştuğunu ve artık ABD sayesinde kendilerinin havada Ankara'yı yakalamak üzere olduklarını belirtti.

SİHA'LAR

Silahlı insansız hava araçları ve drone konusunda ise Türkiye'den çok geri olduklarını yazan Kathimerini, Türkiye'nin üretimin yanında artık dünya ülkelerine İHA ihracatı yapan bir seviyede olduğunu aktardı. Ankara'nın 20'ye yakın ülkeye satış yaptığını belirten gazete bu satışların milyarlarca doları bulduğunu söyledi.

Analizde ayrıca Yunan ordusunun bu konuda son derece yavaş ilerlediği hatırlatıldı ve önümüzdeki günlerde iki yeni yasayla beraber bu alana yoğunlaşmanın başlayacağı ifade edildi.

ANKA

DONANMA

ABD ve Fransa'dan aldıkları gemilerin Ege Denizi üzerindeki güç dengesi konusunda önemli olduğunu ancak genel anlamda yaşlı bir filoya sahip olduklarını belirten Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin ise son yıllarda , yerli üretim gemilerle gemi inşa kabiliyetini de önemli ölçüde artırdığını bildirdi.

Türkiye'nin gemi sayısı olarak da kendilerinden üstün olduğunu kabul eden gazete, Yunanistan'ın 2024 yılı itibariyle donanmaya yeterli yatırımı yapmadığını hatta bu alanda çalışan insanlara da iyi bir maaş vermediği için sektörün küçüldüğünü yazdı.

Bulutaltı insansız hava aracı BAHA

DENİZALTILAR

Türkiye'nin denizaltı konusunda insansız araçlara yatırım yaptığını ve bu konuda son yıllarda dünya çapında liderliğe oynadığını belirten Kathimerini, Yunanistan'ın envanterinde ise Alman yapımı Type 214'lerin olduğunu yazdı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde yayınlanan dünyanın en güçlü orduları sıralamasında Türkiye 8. sırada yer alırken Yunanistan 32. sırada kendine yer bulmuştu.



