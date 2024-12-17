Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ticaret hacmi 2024'te de yükseldi

Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinin ise 2023'te zayıf dış talep ve 6 Şubat'taki deprem felaketlerine rağmen yüzde 5,1 büyüyerek güçlü performans sergilediğini kaydederken, bu yıl cari işlemler açığının gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 1'inden daha düşük olacağını tahmin ettiklerini de söyledi.

İhracatı artırmak amacıyla ihracatçı firmaları 42 destek programıyla destekliklerini ifade eden Bolat, bu alanda bu yıl 21 bin 545 firmaya 15,3 milyar dolar destek sağlandığını kaydetti. Bolat, ihracatın sürdürülebilirliğini sağlamak, pazar çeşitliliğini artırmak için çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, İhracat Akademisi ile mevcut 140 bin ihracatçı firma sayısını 2030'a kadar 200 binin üzerine yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.