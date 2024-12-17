Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ticaret hacmi 2024'te de yükseldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin son verileri değerlendirirken, Avrupa Birliği ile yürütülen ticaret hakkında bilgi ve gelişmeleri aktardı. Bakan Bolat "Türkiye-Avrupa Birliği ticaret hacmi 2024'te yüzde 4 artışla 216 milyar dolar seviyesine yükseldi." dedi.
Jeopolitik gerilimlerin yanı sıra ticaret politikalarında yükselen korumacılık eğilimlerinin dünya genelinde büyük belirsizlikleri ortaya çıkardığını ifade eden Bakan Bolat, dünya ekonomisinin geçen yıl yüzde 3,3 büyüyerek tarihsel ortalamanın altında performans gösterdiğini anımsattı.
"Türkiye 2023'te yüzde 5,1 büyüdü"
Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinin ise 2023'te zayıf dış talep ve 6 Şubat'taki deprem felaketlerine rağmen yüzde 5,1 büyüyerek güçlü performans sergilediğini kaydederken, bu yıl cari işlemler açığının gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 1'inden daha düşük olacağını tahmin ettiklerini de söyledi.
"KOBİ'lerde yeşil mutabakat uyumunun altyapısını hazırlıyoruz"
İhracatı artırmak amacıyla ihracatçı firmaları 42 destek programıyla destekliklerini ifade eden Bolat, bu alanda bu yıl 21 bin 545 firmaya 15,3 milyar dolar destek sağlandığını kaydetti. Bolat, ihracatın sürdürülebilirliğini sağlamak, pazar çeşitliliğini artırmak için çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, İhracat Akademisi ile mevcut 140 bin ihracatçı firma sayısını 2030'a kadar 200 binin üzerine yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.
"AB ile ticaret hacmi 2024'te yüzde 4 arttı"
Diplomasi faaliyetleri yürüterek mal ve hizmet ihracatını artırmaya gayret ettiklerini anlatan Bolat, şu açıklamayı yaptı:
- Türkiye-Avrupa Birliği ticaret hacmi 2024'te yüzde 4 artışla 216 milyar dolar seviyesine yükseldi. Gümrük Birliği güncelleme çalışmalarımızı hızlandırdık. Başta vize engeli, ulaştırma, tır geçiş belgeleri, serbest ticaret anlaşmaları uyumsuzluğu gibi konularda haklı taleplerimiz için görüşmeler yapıyoruz. Avrupa Birliği'nin yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerini sektörlerimizle çalışıyoruz.