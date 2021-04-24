Türkiye'nin kaç ton altın rezervi var

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 128 milyar dolarlık banka rezervine ilişkin gündeme gelen sorulara canlı yayında cevap verdi. Şahap Kavcıoğlu, TRT Haber, CNN Türk, A Haber, A Para ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Rezerv konusu hakkında değerlendirmelerde bulunan Kavcıoğlu, Merkez Bankası rezervlerinin sadece döviz olmadığını ve Türkiye'nin altın rezervlerini açıkladı. Kavcıoğlu, Türkiye'nin toplam altın rezervi ve yurtdışından getirilen rezervlerin toplam miktarını rakamlarla paylaştı.

Türkiye'nin altın rezervleri ne kadar?

2020'de dövize dönen bireyler otomatik olarak piyasada o talebi karşıladı. Döviz almak isteyenlere dövizini bozdurarak cevap verdi. O gün ülkemin rezervlerinde yeterli para olduğu için piyasa o 11 milyar dolarlık talebi karşıladı. Bir şeylere ulaşmak için değişik hesaplamalara gitmeye gerek yok.

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Türkiye Merkez Bankası olarak ve TC Devleti olarak şu an olmadığı kadar iyi durumda.

OYNAT 02:49 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Türkiye'nin 720 ton altını var Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, katıldığı ortak canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın altın rezervlerini açıklayarak, 'Türkiye'nin bugün 720 ton altını var ve 120 ton yurtdışındaki altınımızı 2017 den bu yana Türkiye'ye getirdik. 120 ton altını olan Türkiye'nin bugün 720 tonu var' dedi. BiP'te paylaş

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Rezervlerin yapısı değişmiştir Türkiye'de. Yıllardır 120 ton altını vardı. 2012'de başlıyor. 2019 ve 2020'de Türkiye 710 ton altına çıkıyor. Türkiye'nin şu an merkez bankası rezervlerinde 710 ton altını var. Türkiye'nin 120 ton altını yurt dışındayken, 2017-18'den sonra Türkiye'nin tüm altınlarını Türkiye'ye getirmiştir. Türkiye'nin tüm altınları şu an Merkez Bankası'ndadır.

Şu an bu yıllık 50 ton 1-2 yıl içerisinde 80 tona çıkacak inşallah. Önümüzdeki hedef, rezervleri daha kalıcı, güçlü şekilde oluşturmak. Türkiye'de hem rezervlerimizi daha kalıcı hale getireceğiz, hem de üretimi, ihracatı finanse ederek daha iyi bir sistem oluşturacağız.

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