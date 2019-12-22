Ekonomi Vakıfbanktan kolay vergi ödeme dönemi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vakıfbank'tan kolay vergi ödeme dönemi

Vakıfbank; müşterilerine vergi, harç, resim ve ceza ödemelerini şube, internet bankacılığı, mobil ve ATM kanallarından yapma imkanı veriyor. Yazılım programlarını banka sistemi ile entegre edenler de vergisini kolay ödüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vakıfbank
Vakıfbank

Müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştiren VakıfBank, tüm vergi ödemelerinde sunduğu özel hizmetleriyle de mükelleflerin yanındaki güç olmaya devam ediyor. Yeni yılda da ticari ve bireysel segmentteki VakıfBank müşterileri, tüm vergi, harç, resim ve ceza ödemelerini şube, internet bankacılığı, VakıfBank Mobil ve ATM kanallarıyla diledikleri gibi ödeme rahatlığını sürdürüyor. VakıfPay ve VakıfBank kredi kartları ile hafta sonu da dâhil olmak üzere zaman sınırlaması olmadan vergi ödemesi yapılmasına imkân tanıyan VakıfBank, özel çözümleriyle de müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor.

Vakıfbank

OTOMATİK ÖDEME VE ENTEGRE ÇÖZÜM

  • Müşteriler, düzenli ödeme talimatı seçeneğiyle takip etme ya da gecikmeye düşme sorunlarını da ortadan kaldırabiliyor. Kredi kartı kullanmayan müşteriler de VakıfPay ile işlemlerini gerçekleştirip ihtiyaç halinde kredi kullanabiliyor. Yazılım programlarını banka sistemi ile entegre eden müşteriler de vergi ödemelerini Online Vergi Ödemeleri ürünü ile anında gerçekleştirebiliyor. Ayrıca çok sayıda taşıtı olan ve vergi ödeme talimatı bulunan VakıfBank müşterileri, Motorlu Taşıtlar Vergisi, beyanname numarası bulunan Gümrük Vergisi ve tahakkuk numarası bulunan diğer tüm vergi ödemelerini de VakıfBank’ın Toplu Vergi Tahsilatı ürünü ile tek tuşla toplu şekilde gerçekleştirebiliyor.

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