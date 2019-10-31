Ekonomi Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez Avrupa İmar Bankasının borsadaki yüzde 10luk hissesini alırız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez: Avrupa İmar Bankası'nın borsadaki yüzde 10'luk hissesini alırız.

Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez: Avrupa İmar Bankası'nın borsadaki yüzde 10'luk hissesini alırız

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD), Borsa İstanbul’daki yüzde 10’luk hisselerinin tamamını satın almak istediklerini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Borsa İstanbul’un 12 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen son genel kurulunda Türkiye Varlık Fonu hisselerinin yüzde 51’in altına düşmeyeceği kararı verilmişti.
Borsa İstanbul’un 12 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen son genel kurulunda Türkiye Varlık Fonu hisselerinin yüzde 51’in altına düşmeyeceği kararı verilmişti.

Bloomberg'in haberine göre, EBRD’nin, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın Borsa İstanbul A.Ş Genel Müdürü olarak atanma süreci nedeniyle hisselerini satmak istediği yönündeki haberlerin ardından soruları yanıtlayan Sönmez, “TVF olarak EBRD’nin hisselerini alarak Borsa İstanbul’daki payımızı yüzde 90’ın üzerine çıkarmayı ve kurumdaki temsil gücümüzü artırmayı hedefliyoruz” dedi.

  • EBRD’nin ana yatırım alanlarına kaynak sağlamak amacıyla Borsa İstanbul’daki hisselerini satma arzusunu Mart 2018’de ilettiğini, sürecin daha iyi değerlendirilmesi amacıyla sözleşmenin geçici olarak uzatıldığını anımsatan Sönmez, “EBRD, ana sözleşmesi açısından devlet şirketlerine yatırım yapmamaktadır. Borsa İstanbul’un 12 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen son genel kurulunda Türkiye Varlık Fonu hisselerinin yüzde 51’in altına düşmeyeceği kararının verilmesi, EBRD’nin çıkışı gündemine almasında etkili olmuştur” ifadelerini kullandı.

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Borsa İstanbul'u bölgesel lider haline getirme hedefi

Sönmez, “Türkiye Varlık Fonu olarak potansiyeline ve geleceğine inandığımız çok değerli bir kurum olan Borsa İstanbul’daki payımızı daha da artırmayı, Borsa İstanbul İstanbul’u İstanbul Finans Merkezi stratejimiz kapsamında bölgesel bir lider haline getirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Sönmez, “Önümüzdeki iki yılda hazırlıklarımızı tamamlayarak ve kurumsal yönetim ilkelerini güçlendirerek Borsa İstanbul’un halka arz sürecini başarılı bir şekilde yönetmeyi planlıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

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