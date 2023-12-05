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Ekonomi

Vietnam'a Türkiye çıkarması

Güneydoğu Asya'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden Vietnam ile Türkiye arasındaki ticaret ve yatırım bağları güçleniyor.

Nur Banu Aras
04:00 - 5/12/2023 Salı
Güncelleme: 01:13 - 5/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Geçtiğimiz hafta Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü. Türkiye ile Vietnam arasında sanayiden ticarete birçok alanda iş birliği anlaşması imzalandı. İki ülke arasında 2022 yılındaki ikili ticaret hacmi 2021 yılına kıyasla yüzde 26,3'lük bir artışla 2,4 milyar doları aştı. İlerleyen süreçlerde iş çevreleri arasındaki temaslar artırılacak, ticaretteki sıkıntıların çözümü hızlandırılacak. İki ülke arasındaki 4 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için daha sıkı çalışma yapılacak. Türk şirketleri Vietnam'da sanayi, yüksek teknolojili tarım, yeşil ekonomi, yenilikçi girişimler, yenilenebilir enerji, altyapı, lojistik gibi alanlarda yatırım yapacak. Vietnam'da Long Thanh Uluslararası Havalimanı'ndaki yolcu terminali bir Türk şirketi tarafından inşa edilecek. Vietnam tarafı, Türk şirketlerini Vietnam’da yerel mevzuata uygun şekilde daha fazla yatırım projesi üstlenmeye davet etti.



#Ticaret
#Vietnam
#Güneydoğu Asya
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