Yabancı iş gücüne 2050 vizyonu

Savunma Sanayii Başkanlığı ihracat hedefini 11 milyar dolar ve en fazla ihracat yapan ilk 10 ülkeden biri olarak belirlerken, bunun için insan gücünü geliştirmeye odaklandı. 2024 sonuna kadar SSB’nin Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı’nın kadrosu %50 artırılacak, 2025 yılı sonuna kadar ise %100'e çıkarılacak.