Yabancı iş gücüne 2050 vizyonu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ‘Uluslararası İş gücü Yönetmeliği’ni çağın gereksinimleri ve Türkiye’de artan yabancı iş gücü doğrultusunda yeniliyor. Yaklaşık 20 yıllık yönetmelik 2050’li yıllar gözetilerek revize ediliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, uluslararası iş gücü kapsamında çalışma izni değerlendirme kriterlerini çağın gereksinimleri ve Türkiye’de artan yabancı iş gücü doğrultusunda yeniliyor. Son şeklini almaya başlayan kriterlerin ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor. Kriterlerin belirlenmesi 2050’li yıllar gözetilerek revize ediliyor. Yabancıların çalışmasına ilişkin kriterleri bakanlık gözden geçirdi. Bu kapsamda 2000’li yıllara göre yapılan düzenlemeler güncelleştirilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan düzenlemeye ilişkin sinyalleri geçtiğimiz günlerde vermişti. Işıkhan, kriterlerde güncel sorunları ele alarak çağa uygun hale getireceklerini belirtti.
KAYIT DIŞILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLECEK
Yabancı istihdamının ve kayıt dışı istihdamın önüne geçmek için yapılacak düzenleme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'nün çalışması, STK’lar ve sektörden görüş alınarak çalışmanın son hali veriliyor.